Pivovar Šariš končí so skládkovaním, všetok svoj odpad dokáže zúročiť

Veľký Šariš 21. apríla (TASR) - Pivovar Šariš by mal počas nadchádzajúcich mesiacov dosiahnuť, že žiadny odpad z jeho výroby neskončí na skládke, ale nájde svoje ďalšie využitie. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, pod ktorú pivovar spadá, o tom informovala pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme.



"Jedným zo strategických cieľov Plzeňského Prazdroja Slovensko je popri varení vysokokvalitného piva či kultivácii pivnej kultúry aj dôraz na to, aby všetky odpady z výroby jeho pivovarov boli znovu použiteľné alebo recyklovateľné – a aby do roku 2025 žiadny z nich neskončil na skládke. Vďaka postupnej modernizácii a dobre nastavenému systému nakladania s odpadom sa to v pivovare vo Veľkom Šariši podarí už v predstihu, a to v priebehu roka 2023. Kým vlani na skládky putovalo 0,2 percenta odpadov z jeho výroby, v roku 2023 na ne nezamieri už nič," povedal za pivovar Martin Erdöfy.



Pre produkciu piva sú podľa jeho slov typické takzvané vedľajšie produkty, ktoré pri jeho výrobe vznikajú a predstavujú väčšinu odpadov.



"Nejde v pravom zmysle slova o odpad, pretože sú dodávané poľnohospodárom, predovšetkým ako krmivá pre zvieratá. Ide najmä o pivovarské mláto, kvasnice a iný sladovnícky materiál. V roku 2022 predstavovali až 95 percent z 21.000 ton odpadov, ktoré pivovar vyprodukoval. Ostatné vyseparované zložky ako napríklad obaly zo skla či z papiera, etikety, obaly z plastu či kovové obaly putujú do príslušných spoločností, ktoré sa postarajú o ich recykláciu," vysvetlil Erdöfy.



K metódam opätovného využitia odpadov v pivovare patrí aj kompostovanie. To sa využíva v prípade odpadov, ktoré vznikajú počas procesu filtrácie piva a zahŕňajú najmä filtračnú kremelinu. Zvyšné odpady ako napríklad obaly z dreva či zmiešané obaly putujú na energetické využitie. Dosiahnutie nulového skládkovania umožní pivovaru vo Veľkom Šariši nová spolupráca so spoločnosťou, prevádzkujúcou zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov.



"Po novom energeticky zhodnocujeme aj také druhy odpadov, pre ktoré neexistuje v blízkom okolí žiadne zariadenie na ich recykláciu, a ktoré v roku 2022 končili na skládke v režime skládkovaných odpadov," vysvetľuje manažér závodu Pivovar Šariš Grzegorz Komora.



Keďže najväčšiu časť skládkovaných odpadov tvorili v minulosti etikety z umývania fliaš, Prazdroj pri nich uskutočnil viacero úprav, aby mohli byť ďalej recyklovateľné, kompostovateľné, prípadne inak spracovateľné. Aktuálne sa stávajú súčasťou recyklátu, ktorý sa využíva napríklad pri výrobe nových kartónových obalov.