Pivovar Šariš míňa oproti minulosti na výrobu menej vody

Veľký Šariš 22. marca (TASR) - Pivovar Šariš za posledných desať rokov výrazne znížil spotrebu vody na výrobu hektolitra piva. Dôvodom sú pravidelné investície, ktoré sú cielené nielen na zlepšovanie procesov a kvality produktov vo výrobe, ale aj na úspory energie a nižší ekologický dosah na životné prostredie.



"Plne si uvedomujeme, že prírodné zdroje sú obmedzené, preto naše výrobné procesy stále zlepšujeme, aby sme boli čo najšetrnejší k prírode a jej zdrojom. Za posledných desať rokov sme v Pivovare Šariš výrazne znížili spotrebu vody zo 4,21 hektolitra na 2,78 hektolitra na hektoliter piva. Naďalej hľadáme možnosti úspory vody, pričom sa chceme dostať na úroveň 2,75 hektolitra na hektoliter piva do roku 2025," uviedol pre TASR manažér výroby Pivovaru Šariš Jaroslav Klein.



Napriek tomu, že pivo je až z 90 percent tvorené vodou, veľa vody sa spotrebuje aj na zabezpečenie vysokých hygienických štandardov, pri sanitácii a výplachoch varných sústav a obalov.



Spomedzi pivovarov Plzeňského Prazdroja na českom a slovenskom trhu patrí závod Šariš v spotrebe vody medzi lídrov. "Pivovarom Šariš pretečú milióny hektolitrov vody a my sa snažíme čo najväčšie objemy opakovane využívať tam, kde to dáva zmysel. Ak sa voda primárne použije napríklad na výplach nových plechoviek, ktoré prišli od dodávateľa, je len mierne znečistená a dá sa opäť využiť ako úžitková voda v iných výrobných procesoch. Takáto voda, samozrejme, nikdy neprichádza do kontaktu s pivom," vysvetlil Klein.



Ako dodal, pivovarská voda, ktorá slúži ako tlačné médium v potrubiach medzi výrobnými nádobami, sa používa bežne vo výrobnom procese a vylieva sa iba čiastočne. Na výrobu potrebnej horúcej vody je zase využívaná tepelná energia, ktorá sa uvoľňuje pri výrobe piva, konkrétne počas chmeľovaru alebo pri schladení horúcej mladiny.