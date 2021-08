Pivovar Šariš modernizuje sladovňu za 862.000 eur

Veľký Šariš 10. augusta (TASR) - Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši realizuje v tomto roku ďalšiu významnú investíciu. V sladovni, ktorá funguje 40 rokov, investuje do modernizácie strojov a zariadení 862.000 eur. Rekonštrukcia má byť ukončená do konca augusta. Výroba sa tak stane ekologickejšia, efektívnejšia a mnohé procesy sa pre zamestnancov zjednodušia.



Podľa manažéra závodu vo Veľkom Šariši Grzegorza Komoru sa zamerali na finálnu fázu výroby sladu a zmodernizovali stroje a zariadenia, ktoré využívajú pri klíčení a sušení jačmeňa.



"Umožní nám to flexibilnejšie reagovať na dopyt po slade pri zachovaní požadovanej kvality. Hovoríme predovšetkým o automatizácii pivovaru, ale i o prispôsobení pivovaru k zeleným energiám,“ povedal Komora.



Tohtoročná výmena strojov a zariadení v sladovni nadväzuje na minuloročnú investíciu, v rámci ktorej došlo k výmene triedičky jačmeňa za 550.000 eur a ďalších 300.000 eur si vyžiadali obracače zeleného sladu. Tieto kroky okrem zefektívnenia výroby znamenali aj zníženie dopadu na životné prostredie a významné úspory, čo sa týka energie a emisií.



Zamestnancom nové technológie pomôžu, no nebudú mať negatívny dopad na zamestnanosť. Na jednej zmene pracuje v sladovni 16 operátorov.



"Väčšina z nich pracuje v sladovni už dlhé roky. Napríklad naše ženy už majú odpracovaných 35 rokov, jedna aj 40. Vďaka investícii ľudia nemusia chodiť na siedme alebo ôsme poschodie a kontrolovať procesy. Vedia to skontrolovať v počítači," povedala procesná technologička sladovne Pivovaru Šariš Gabriela Galajdová.



"V Európe nie je veľa pivovarov, ktoré majú aj vlastnú sladovňu, takže v tomto sme dosť špecifickí. Jačmenný slad je základnou surovinou pre výrobu piva. Ďalšou dôležitou súčasťou je základná surovina pre slad a to je jačmeň dvojradový, sladovníckej kvality. Snažíme sa ho nakupovať už dlhé roky od slovenských dodávateľov a sme veľmi radi, že sa nám darí zvyšovať objemy nakúpeného jačmeňa smerom na východ. Čiže snažíme sa ho brať od lokálnych dodávateľov z tohto regiónu," priblížil sládok závodu Jaroslav Klein.



Tento rok podľa neho nakúpia okolo 25.000 ton jačmeňa, ktorý poslúži na výrobu zhruba 19.000 ton sladu.



Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko zamestnáva 550 ľudí. V Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši ich pracuje približne 170. Spoločnosť patrí pod jednotku Asahi Europe & International Group, pod ktorú spadá 19 pivovarov v ôsmich európskych krajinách, a ktorá patrí pod japonskú spoločnosť Asahi.