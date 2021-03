Pivovar Šariš povedie pivovarník Grzegorz Komora

Veľký Šariš 2. marca (TASR) – Novým manažérom závodu Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši sa stal Grzegorz Komora. Doteraz pôsobil v Pivovare Radegast v Nošoviciach, ktorý spadá do portfólia Plzeňského Prazdroja. Vo funkcii nahradil Jána Čerkalu, ktorý v pivovare na spomínanej pozícii pôsobil do konca minulého roka.



Komora má viac ako 14-ročnú prax pivovarníka. Skúsenosti nadobudol v závodoch v poľských Tychách a v českých Nošoviciach. Do Pivovaru v Poľsku nastúpil ešte ako študent Technickej univerzity v Katoviciach na stáž, na oddelenie logistiky. Potom absolvoval na oddelení logistiky trainee program a zostal v ňom aj po jeho úspešnom ukončení. Odtiaľ smerovali jeho kroky do pivovaru v Nošoviciach, kam nastúpil na pozíciu manažéra stáčania a prepracoval sa až na pozíciu manažéra údržby.



"Verím, že skúsenosti, ktoré som tam nadobudol, budem môcť uplatniť a ďalej rozvíjať práve v Pivovare Šariš. Zároveň to bola pre mňa veľmi cenná skúsenosť aj z hľadiska ľudskej roviny, keď som sa utvrdil v tom, že pivovarníci fungujú ako jedna veľká rodina a akékoľvek rozdiely - regionálne či jazykové - sa v nej veľmi rýchlo stierajú," zhodnotil svoje pôsobenie v Česku Komora.



Za posledné dva roky boli v Pivovare Šariš realizované dva veľké projekty, a to inštalácia novej plechovkovej linky a v minulom roku to bolo zefektívnenie sladovne. Oba projekty si celkovo vyžiadali takmer 5 miliónov eur.



"Pivovar skončil v minulom roku napriek kríze s dobrými výsledkami. Sú za nimi iste aj investície do zlepšenia procesov fungovania, no v prvom rade za tým čítam prácu Jána Čerkalu a tímu jeho ľudí. Verím, že spolu s týmto tímom budeme pokračovať vo varení skvelého piva," dodal Komora.