Pivovar Šariš preinvestoval minulý rok v sladovni viac ako 850.000 eur

Veľký Šariš 2. februára (TASR) – Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši vyrobil v roku 2020 rekordný objem sladu. Napriek pandémii ochorenia COVID-19 fungoval v nepretržitej prevádzke. V sladovni z roku 1981 pivovar v minulom roku preinvestoval viac ako 850.000 eur.



"Minulý rok bol pre celý pivný trh veľkou skúškou. V Pivovare Šariš sa nám podarilo zvládnuť ho vďaka tomu, že sme takmer okamžite zaviedli zvýšené hygienické opatrenia, ktoré chránili našich ľudí a aj vďaka ich disciplíne mohla výroba prebiehať bez prerušenia. Vlaňajšok bol pre nás výnimočný rekordným množstvom vyrobeného vlastného sladu. Z takmer 25.000 ton nakúpeného sladovníckeho jačmeňa sme vyrobili viac 19.200 ton vlastného sladu, čo je o takmer 2 % viac ako v roku 2019," uviedol pre TASR obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík.



Ako povedal, podporujú tak slovenskú ekonomiku a poľnohospodárov. "Celé potrebné množstvo jačmeňa odoberáme len od domácich producentov, a to hlavne z okolia Prešova, Michaloviec, Popradu, Košíc a tiež zo západu Slovenska podľa odrôd," vysvetlil Grygařík.



Sladovnícky jačmeň je pre pivovarníkov jednou z kľúčových surovín a slad, ktorý používajú vo Veľkom Šariši pri varení pív, spracúvajú vo vlastnej sladovni. "Od dodávateľov nakupujeme len špeciálne slady ako karamelový či farebný. Objem nakupovaného karamelového sladu vlani v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 klesol o 12,5 %. V prípade farebného sladu pokles neevidujeme," doplnil obchodný riaditeľ.



V sladovni pracuje 19 ľudí a priemerná dĺžka zamestnania v nej je 24 rokov. "Bola postavená v roku 1981. V minulom roku v nej bolo preinvestovaných viac ako 850.000 eur, z toho viac ako 550.000 eur išlo do novej triedičky jačmeňa a ďalších 300.000 eur si vyžiadali obracače zeleného sladu. Vďaka tejto investícii dochádza k ročnej úspore 2,1 kilowatthodiny (kWh) energie na tonu sladu, čo je v prepočte 0,369 kilogramu CO2 emisií na tonu spracovaného sladu," dodal Grygařík.



Pivovar Šariš celkovo zamestnáva viac ako 300 ľudí. V apríli 2019 uviedli do prevádzky modernizovanú plechovkovú linku, ktorej kapacita sa zvýšila o tretinu, na 22.000 hektolitrov týždenne.