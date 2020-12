Pivovar Šariš si napriek pandémii udržal zamestnanosť

Veľký Šariš 28. decembra (TASR) – Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši napriek náročnému roku v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 neznižoval počet svojich zamestnancov.



"Tento rok sme nikoho z viac ako 300 ľudí v pivovare v súvislosti s pandémiou neprepustili, ani sme neznižovali platy. Naopak, zamestnancom sme vyplatili bonusy tak, ako mali dohodnuté v kolektívnej zmluve, a tí v prvej línii získali príspevok nad jej rámec," uviedol obchodný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík.



Zástupcovia pivovaru spolu so zástupcami odborových organizácií podpísali v roku 2019 novú kolektívnu zmluvu. Dohodli sa na zvýšení základnej mzdy, hodnoty stravného lístka, nových bonusoch a výhodách na podporu zdravia zamestnancov. Zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2020 a je platná do 31. decembra 2021.



Rok 2020 je pre pivovar z hľadiska uvareného objemu piva tretí najlepší v histórii. Rovnako aj od marca do decembra fungoval v nepretržitej prevádzke len s technologickými prestávkami na údržbu a sanitáciu.



Pivovar vo výrobe neustále znižuje spotrebu energie na výrobu piva, za posledných šesť rokov bezmála o 20 percent. Tento rok sa pivovar dostal na hodnotu 2,77 hektolitra spotreby vody na jeden hektoliter piva.