Pivovarníci Európy: Pivo pomáha zamestnanosti a rastu ekonomiky

Brusel 21. októbra (TASR) - Pivný sektor podporuje rast európskej ekonomiky. Vyplýva to zo správy, ktorá bola zverejnená po minulotýždňovom (16. 10.) zasadnutí organizácie Pivovarníci Európy (The Brewers of Europe) v jej bruselskom sídle, informuje spravodajca TASR.



Správa z výročného stretnutia predstaviteľov stavovskej organizácie, ktorá spája národné asociácie pivovarov a spoločnosti z 28 krajín a zastupuje záujmy viac ako 10.000 európskych pivovarov, upozornila, že toto odvetvie vytvára milióny pracovných miest a zaisťuje miliardy eur v podobe daňových príjmov.



V správe sa uvádza, že ak napriek pretrvávajúcim následkom pandémie - zatvárania prevádzok v sektore pohostinstva a rastúcim výrobným nákladom - pivný sektor stále výrazne prispieva k ekonomike Európy.



Len v roku 2022 výdavky spotrebiteľov na pivo v EÚ dosiahli 110 miliárd eur, pričom toto odvetvie prispelo v podobe pridanej hodnoty do európskej ekonomiky viac ako 52 miliardami eur.



Výroba piva je zároveň silným faktorom tvorby pracovných miest. V roku 2022 hodnotový reťazec piva priamo a nepriamo vytvoril viac ako dva milióny pracovných miest v EÚ, zhruba jedno percento celkovej zamestnanosti v EÚ. Zahŕňa to 118.000 pracovných miest priamo v pivovarníckom sektore, 217.000 pracovných miest v dodávateľskom sektore (poľnohospodárska výroba surovín), 220.000 pracovných miest v maloobchodných predajniach a supermarketoch a 1,5 milióna pracovných miest v sektore pohostinstva.



Organizácia pripomína, že na každé jedno pracovné miesto v pivovarníctve sa vytvorí ďalších 17 pracovných miest vo vzájomne prepojených odvetviach v pivnom reťazci - poľnohospodárstvo, balenie, distribúcia a bary, krčmy, reštaurácie a kaviarne.



Od roku 2020 vzrástla zamestnanosť v sektore piva o 300.000 pracovných miest, keďže priemysel sa po pandémii zotavuje. Vplyv piva na ekonomiku presahuje pracovné miesta a prispieva 52 miliardami eur v pridanej hodnote do hospodárstva EÚ. To zahŕňa 14 miliárd priamo od pivovarníckych spoločností, 10 miliárd z dodávateľského reťazca, 22 miliárd zo sektora pohostinstva.



Okrem toho pivo vytvára značné príjmy pre národné vlády, pričom v roku 2022 zaistilo vyše 40 miliárd eur daňových príjmov. To zahŕňa sedem miliárd v podobe spotrebných daní, 12,5 miliardy DPH z piva spotrebovaného v pohostinskom sektore a ďalších 14 miliárd zo zisku a daní zo zamestnania, z ktorých veľká časť pochádza od 1,5 milióna ľudí zamestnaných v baroch a reštauráciách.



Napriek kríze v dôsledku rastúcich výrobných nákladov, ktoré sa od roku 2019 zvýšili o 25 %, sektor piva pokračuje v inováciách, rozširuje výber značiek, štýlov a chutí, prispôsobuje sa volaniu po rozmanitosti a rastúcemu dopytu po alkohole.



"Pivovarníci zohrávajú významnú úlohu v európskom hospodárstve, sú hlboko prepojení so svojimi miestnymi komunitami, vytvárajú pracovné miesta a podporujú rast. Ich prínos je však často prehliadaný," uviedla generálna tajomníčka The Brewers of Europe Julia Lefermanová v správe pre médiá.