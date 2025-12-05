< sekcia Ekonomika
Pivovarníci: Spotreba aj export piva v Európe klesá už piaty rok
Autor TASR
Brusel 5. decembra (TASR) - Európsky trh s pivom, spotreba aj export, klesá už piaty rok po sebe. Uvádza sa to v najnovšej správe o európskych trendoch v pive za rok 2025, ktoré vo štvrtok (4. 12.) médiám sprístupnila organizácia The Brewers of Europe (Pivovarníci Európy), informuje bruselský spravodajca TASR.
Správa zdôrazňuje pretrvávajúce výzvy, ktorým tento sektor čelí. Spotreba piva v obchodoch, pivárňach, kaviarňach a reštauráciách - kedysi predstavujúca tretinu všetkého spotrebovaného piva v Európe - klesla na približne štvrtinu. Hoci objem piva predávaného v pohostinských prevádzkach je menší ako v maloobchode, vytvára väčšinu pridanej hodnoty tohto sektora a podporuje státisíce malých a stredných podnikov a lokálnych pracovných miest. Oslabený sektor pohostinstva preto ovplyvňuje celý hodnotový reťazec piva, od farmárov až po festivaly a cestovný ruch.
Po rokoch stabilného rastu sa počet aktívnych pivovarov v EÚ ustálil na približne 9700, čo signalizuje spomalenie dynamiky varenia piva, ktorá charakterizovala posledné desaťročie.
Predseda združenia The Brewers of Europe Christian Weber v správe pre médiá upozornil, že nejde len o dočasný pokles výroby a spotreby. „Spotrebitelia stratili dôveru a míňajú menej. Pivovarníci čelia rastúcim nákladom, prísnejším predpisom a rastúcemu tlaku v celom hodnotovom reťazci. Zostávame optimistickí, ale potrebujeme viac stability a podpory, aby sme naďalej verili vo svetlú budúcnosť,“ opísal situáciu Weber.
Produkcia piva v EÚ klesla z 367 miliónov hektolitrov v roku 2019 na 345 miliónov v roku 2024, pričom údaje zo začiatku roka 2025 ukazujú ďalší pokles. Vývoz, ktorý zvyčajne tlmil dosahy poklesov domácej spotreby, sa tiež spomalil, už druhý rok po sebe.
Hlavné faktory prispievajúce k poklesu výroby sú inflácia, vysoké vstupné náklady, globálne narušenia dopravy a tlak na suroviny súvisiaci s klímou. Nízka spotrebiteľská dôvera mení vzorce výdavkov a ovplyvňuje produkty úzko spojené so spoločenskými udalosťami a pohostinnosťou.
Napriek týmto výzvam sektor aj naďalej inovuje. Nealkoholické pivá zostávajú najrýchlejšie rastúcim segmentom, ktorý sa za päť rokov rozrástol o 25 % a v súčasnosti predstavuje 7,5 % spotreby piva v EÚ.
Generálna tajomníčka združenia Brewers of Europe Julia Lefermanová v tejto súvislosti zdôraznila dôležitosť správneho regulačného prostredia. „Pivovarníci sú odhodlaní presadzovať udržateľnosť, umiernenosť a kultúrne hodnoty. Nastal však čas na jasnú podporu, nie na neprimeranú alebo kontraproduktívnu reguláciu. Náš sektor môže prispieť ku konkurencieschopnosti a kultúrnej vitalite Európy, ak mu bude poskytnutá stabilita potrebná na investovanie, inovácie a rast,“ odkázala Lefermanová.
Správa bola predstavená pri príležitosti 12. ročníka podujatia Beer Serves Europe (Pivo slúži Európe) v Bruseli, ktoré sa konalo tento týždeň a ktoré spojilo pivovarníkov, partnerov z celého dodávateľského reťazca, tvorcov politík a hostí z inštitúcií EÚ a členských štátov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
