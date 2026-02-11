< sekcia Ekonomika
Pivovarnícka firma Heineken chystá zrušenie až 6000 pracovných miest
Pivovar, ktorý je druhý najväčší na svete po pivovarníckej firme AB InBev, uviedol, že jeho celkový predaj piva v minulom roku klesol o 2,4 %.
Autor TASR
Amsterdam 11. februára (TASR) - Holandský pivovarnícky koncern Heineken oznámil, že zruší až 6000 pracovných miest, pretože čelí „náročným trhovým podmienkam“. Spoločnosť v stredu uviedla, že „zrýchli rast produktivity vo veľkom rozsahu, aby dosiahla významné úspory, a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zruší 5000 až 6000 pracovných miest“. Heineken na celom svete zamestnáva približne 87.000 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V našich očakávaniach na najbližšie obdobie týkajúcich sa podmienok na trhu s pivom zostávame opatrní,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Heinekenu Dolf van den Brink. Pivovar, ktorý je druhý najväčší na svete po pivovarníckej firme AB InBev, uviedol, že jeho celkový predaj piva v minulom roku klesol o 2,4 %. Pokles bol obzvlášť výrazný v Európe, kde sa odbyt zmenšil o 4,1 %, a v Severnej a Južnej Amerike, kde sa znížil o 3,5 %.
Van den Brink minulý mesiac firmu prekvapil oznámením, že po takmer šiestich rokoch na jej čele odstúpi. Novinárom povedal, že odchádza so „zmiešanými pocitmi“, po tom, ako v januári konštatoval, že spoločnosť viedol „cez turbulentné ekonomické a politické časy“.
