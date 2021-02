Heineken vykázal za rok 2020 stratu, bude reorganizovať a prepúšťať

Amsterdam 10. februára (TASR) - Holandský pivovarnícky koncern Heineken v stredu oznámil, že za minulý rok 2020 vykázal stratu. Dôvodom boli blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Pivovar plánuje zrušiť 8000 pracovných miest v snahe obnoviť "predpandemické" marže.



Čistá strata Heinekenu za rok 2020 dosiahla 204 miliónov eur po zisku 2,17 miliardy eur v roku 2019. Prevádzkový zisk klesol na 2,42 miliardy eur z predvlaňajších 4,02 miliardy eur. Marža prevádzkového zisku sa znížila o 455 bázických bodov na 12,3 %. Tržby klesli o 16,7 % na 23,77 miliardy eur a tzv. organické tržby sa znížili o 11,3 %.



Konsolidovaný objem predaného piva vlani klesol o 8,1 %, hoci v prípade jeho hlavnej značky Heineken sa znížil len o 0,4 %.



Spoločnosť uviedla, že za rok 2020 navrhne na výročnom valnom zhromaždení 22. apríla 2021 dividendu vo výške 70 centov na akciu, čo predstavuje pokles o 58,3 %. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, spoločnosť očakáva, že jej tržby, príjmy, prevádzkový zisk a marža prevádzkového zisku zostanú v roku 2021 pod úrovňou roka 2019 v dôsledku pokračujúcej pandémie a pretrvávajúcich obmedzení.



Druhá najväčšia pivovarnícka skupina na svete si dala za cieľ ušetriť 2 miliardy eur do roku 2023, a to zmenami v organizácii, znížením komplexnosti a počtu produktov a identifikáciou najmenej efektívnych výdavkov. Výsledkom revízie prevádzok Heinekenu má byť zrušenie približne 8000 pracovných miest, čo predstavuje 9 % jeho pracovnej sily na konci roka 2019. Personálne náklady by sa tak znížili zhruba o 350 miliónov eur.



Spoločnosť uviedla tiež, že očakáva postupné zlepšovanie trhových podmienok v rokoch 2021 a ešte viac v roku 2022 s pomalým zotavovaním barov a reštaurácií v Európe.