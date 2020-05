Pivovary pripravili na pomoc HoReCa segmentu sériu opatrení

Bratislava 6. mája (TASR) - Pivovary pripravili na pomoc HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne) segmentu sériu opatrení, ktorých cieľom je zmierniť nepriaznivý dosah aktuálnej situácie v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom.



Heineken Slovensko predstavil škálu riešení, ktorých súčasťou sú ekonomické a obchodné opatrenia, odborné konzultácie v otázkach legislatívy či technickej podpory, ako aj podpora v online prostredí. Pivovarnícka spoločnosť je taktiež partnerom iniciatívy #podporsvojpub, ktorá funguje pod záštitou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.



Nový koronavírus z pohľadu spoločnosti Heineken Slovensko zapríčinil 95-percentný pokles predaja v HoReCa segmente. Tento segment pritom predstavuje približne 30 % objemu ročného predaja v rámci pivného trhu na Slovensku.



Spoločnosť Heineken Slovensko zároveň ponúkla svojim partnerom podporu orientovanú na správnu komunikáciu v online prostredí prostredníctvom portálu horecaacademy.heineken.sk. Cez platformu Partner Heineken tiež aktuálne informuje partnerov o situácii okolo ochorenia COVID-19 a poskytuje online podporu a konzultácie.



Uľahčiť situáciu HoReCa prevádzkam má aj individuálna ponuka odloženia splatnosti faktúr či podpora dopredaja produktových zásob. "Našim partnerom sme ponúkli možnosť dopredať zásoby narazených sudov a tankov, a to tým, že im poskytneme prázdne 1,5-litrové PET fľaše, do ktorých môžu čapovať pivo. Prvoradé pre nás je, aby sa zachovala kvalita a chuť piva," priblížil generálny riaditeľ Heineken Slovensko Rene Kruijt.



Kým sa ľudia vrátia do podnikov naplno, ich existenciu pomáha zachrániť aj Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorý dáva na záchranu prevádzok vyše 3 milióny eur. "Uvoľnenie opatrení v prvej fáze situáciu mierne zlepšilo, zaevidovali sme do 600 podnikov, ktoré robia predaj cez okienko s výdajom piva. Otvorenie vonkajších terás je ďalšou dobrou správou pre gastrosektor. Návštevnosť však bude stúpať zrejme len pozvoľne," povedal Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie Plzeňský Prazdroj Slovensko, s tým, že aj napriek uvoľneným opatreniam stále viacerým prevádzkam hrozí zatvorenie.



Ako ďalej uvádza, v gastrosektore sa odhaduje viac ako 50-percentný medziročný prepad tržieb. "Zabudnúť nemôžeme ani na desaťtisíce pracovných miest, ktoré sú v tomto sektore ohrozené. Aj preto sme ako líder v kategórii čapovaného piva na Slovensku podnikli viacero ráznych záchranných opatrení a do okamžitej pomoci pre viac ako 6500 podnikov sme investovali už vyše milióna eur, aby sme zamedzili ich krachu a zatváraniu," poznamenal Kubiš.



To všetko sa Prazdroj rozhodol urobiť aj napriek tomu, že v súčasnosti predpokladá pokles tržieb asi o 15 % oproti plánu na tento rok. Práve letná sezóna je pre spoločnosť dôležitá, bežne sa totiž podieľa až na pätine jej celkových tržieb.



Ešte pred uvedením prvej fázy uvoľňovania opatrení platných od 22. apríla, v rámci ktorých vláda umožnila reštauračný predaj cez okienko, spoločnosť prevádzkam zapožičala mobilné výčapy a spustila program podpory. Podnikom poskytla odnosky na dopredaj čapovaného piva. Okrem toho s cieľom zmierniť dosahy koronakrízy a zlepšiť cashflow svojich partnerov odložila splatnosť faktúr kreditným zákazníkom o 30 dní od oficiálneho ukončenia pandémie či pristúpila k okamžitému preplácaniu všetkých dobropisov a zastaveniu vymáhania pohľadávok.



"Rovnako rádovo tisíckam prevádzok priebežne kompenzujeme všetky sudy a tanky, ktorým sa skončila záruka. Otvorenie vonkajších terás celý proces ešte viac zdynamizuje. Celkovo tak dôjde k úhrade strát malých podnikov vo výške viac ako 2 miliónov eur," zdôraznil Kubiš.



Najnovšie opatrenie vlády podľa neho však stále drží gastropodniky v zóne existenčného ohrozenia. Otvorenie celých prevádzok je v nedohľadne, vláda zatiaľ otvorila len vonkajšie terasy. Vzhľadom na prísne hygienické podmienky bude počet ľudí výrazne limitovaný a podniky tak budú s existenčnými problémami bojovať zrejme ešte aj v júni. Naštartovanie ekonomiky bude významne závisieť hlavne od Slovákov a tempa, akým sa budú vracať čo najbližšie k svojim starým zvykom.