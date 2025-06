Pivovary v Nemecku hlásili zvýšenie cien

Düsseldorf 12. júna (TASR) - Pivo v Nemecku by mohlo čoskoro zdražieť, pričom sa očakáva zvýšenie cien fľaškového aj čapovaného piva. Dva z najväčších pivovarov v krajine oznámili totiž, že plánujú dvihnúť ceny, čo sa dotkne supermarketov aj pohostinského sektora. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Krombacher a Veltins, najpredávanejšie značky piva v Nemecku, oznámili plány na zvýšenie cien v októbri. To sa v prvom kole dotkne veľkých nákupcov, ale postupne sa to prenesie aj na koncových zákazníkov v obchodoch a baroch.



Ani jedna spoločnosť zatiaľ nezverejnila presné čísla, analytici však odhadujú, že štandardná prepravka s 20 pollitrovými fľašami piva by mohla byť drahšia zhruba o 1 euro.



Obe spoločnosti naposledy zvýšili ceny v roku 2023. Veltins uviedol, že nové zvýšenie je nevyhnutné na udržanie investícií v maloobchodnom aj stravovacom sektore pri rastúcich nákladoch.



Zatiaľ nie je jasné, či ich budú nasledovať aj ďalšie veľké pivovary, ani či reťazce supermarketov pohltia časť dodatočných nákladov alebo ich prenesú na spotrebiteľov.