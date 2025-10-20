Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pizza Hut zatvorí 68 reštaurácií v Spojenom kráľovstve

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

DC London Pie v pondelok nezverejnila, koľkých pracovníkov sa zatvorenie dotkne.

Autor TASR
Londýn 20. októbra (TASR) - Americká sieť Pizza Hut zatvorí 68 reštaurácií v Spojenom kráľovstve po tom, čo sa spoločnosť DC London Pie, ktorá ich prevádzkuje, dostala do nútenej správy. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

DC London Pie v pondelok nezverejnila, koľkých pracovníkov sa zatvorenie dotkne. Spoločnosť sa dostala do problémov len necelý rok po tom, čo sama kúpila sieť reštaurácií na pokraji bankrotu.

Americký gigant Yum! Brands, ktorý vlastní globálnu divíziu Pizza Hut, v pondelok oznámil, že kúpi prevádzky v Spojenom kráľovstve v rámci dohody o predbežnej správe. To zachráni 64 reštaurácií a zabezpečí budúcnosť 1277 pracovníkom.

Cieľom tejto akvizície je chrániť skúsenosti našich hostí a pracovné miesta. Našou bezprostrednou prioritou je prevádzková kontinuita v získaných pobočkách a podpora kolegov počas prechodného obdobia,“ vyhlásil Nicolas Burquier, riaditeľ divízie Pizza Hut v Európe a Kanade.

K nútenému prechodu dochádza približne šesť týždňov po tom, čo dcérska spoločnosť Yum podala návrh na likvidáciu DC London Pie.

Spoločnosť DC London Pie vznikla po tom, čo spoločnosť Directional Capital, ktorá prevádzkovala franšízy vo Švédsku a Dánsku, v januári tohto roku odkúpila 139 reštaurácií v Spojenom kráľovstve od predchádzajúceho britského franšízanta Heart with Smart Limited.
