P.Kažimír podporuje, aby ECB ukončila kvantitatívne uvoľňovanie v lete

Bratislava 18. februára (TASR) - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Peter Kažimír podporuje ukončenie kvantitatívneho uvoľňovania v lete. To by podľa neho dalo ECB potrebnú flexibilitu, týkajúcu sa načasovania následného zvyšovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Kažimír v rozhovore pre Bloomberg uviedol, že ECB by mohla ukončiť čistý nákup dlhopisov v auguste, keďže jeho použiteľnosť sa už prežila.



ECB vytvorila tento nástroj, aby odvrátila defláciu, hroziacu po európskej dlhovej kríze, a rozšírila ho počas pandémie. ECB aktuálne nemá stanovený pevný dátum ukončenia programu nákupov aktív (APP).



"Riziká, na ktorých zmiernenie bol (tento nástroj) vytvorený, sa znížili, pričom na druhej strane sú čoraz významnejšie jeho negatívne vedľajšie vplyvy," uviedol Kažimír. Dodal, že obchodná aktivita je v auguste slabšia, "takže by to bol prirodzene vhodný čas pre ukončenie programu".



Vzhľadom na rekordnú infláciu v eurozóne sa predstavitelia ECB zhodujú, že musia obmedziť stimulačné opatrenia, medzi ktoré patria rekordne nízke úrokové sadzby a núdzový program nákupov, ktorý sa má skončiť v marci. Líšia sa len v názoroch, ako rýchlo má ECB stimuly ukončiť.



Kažimírov návrh na ukončenie programu APP je najkonkrétnejším, odkedy šéfka ECB Christine Lagardová signalizovala sprísňovanie pre prudký nárast spotrebiteľských cien. Je tiež v súlade s vyjadrením guvernéra francúzskej centrálnej banky Francoisa Villeroya de Galhaua, ktorý tento týždeň povedal, že nákupy dlhopisov by sa mali skončiť v 3. kvartáli.



Kažimír aj Galhau signalizovali, že ECB zmení smerovanie očakávaní (forward guidance) vývoja menovej politiky. ECB podľa doterajších vyjadrení plánuje zvýšiť úrokové sadzby "tesne" po ukončení programu nákupov aktív.



"Je načase, aby sme začali rozmýšľať o ich oddelení," uviedol Kažimír. "Postupné utlmenie nákupov aktív nám rozviaže ruky a dá nám priestor, aby sme našli najvhodnejšie načasovanie pre návrat k sadzbám ako štandardnému nástroju menovej politiky."



Ďalší predstavitelia ECB vyzývajú na opatrnú reakciu na zrýchlenie inflácie, ktorá podľa mnohých ekonómov v najbližších dvoch rokoch opäť klesne pod dvojpercentný cieľ ECB. Guvernér španielskej centrálnej banky vo štvrtok (17. 2.) uviedol, že nevidí dôvod na nadmernú reakciu. Podobne sa neskôr vyjadril aj hlavný ekonóm ECB Philip Lane. Dodal však, že ECB tiež nesmie podceniť rastúce inflačné riziká.



Ďalší členovia Rady guvernérov sú ochotní vo zvyšovaní úrokových sadzieb nasledovať britskú centrálnu banku (BoE) či americkú centrálnu banku (Fed), ktorá by mala spustiť cyklus sprísňovania menovej politiky v marci. Medzi nich patria napríklad guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel a guvernér holandskej centrálnej banky Klaas Knot.



Kažimír dodal, že v rámci plánov, týkajúcich sa zvyšovania úrokových sadzieb, ešte existujú prázdne miesta, "ktoré reprezentujú riziká, a budeme potrebovať ďalšie údaje, ktoré rozhodnú o tom, či je alebo nie je potrebné zvýšenie sadzieb už v tomto roku". "Nepochybujem o tom, že smerujeme k sprísňovaniu menovej politiky, ale zasadzoval by som sa za cestu postupných krokov."