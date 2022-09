P.Kažimír: Razantné zvyšovanie úrokov bude pokračovať, inej cesty niet

Bratislava 9. septembra (TASR) – Štvrtkové (8. 9.) rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) zvýšiť úrokové sadzby o bezprecedentných 75 bázických bodov bolo nevyhnutné a správne. Tvrdí to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, podľa ktorého razantné zvyšovanie úrokov bude pokračovať.



Kažimír poznamenal, že existujú problémy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú menovú politiku, ale napriek tomu sú mimo nášho dosahu. Rozkývané a raketovo rastúce ceny energií sú podľa neho aktuálne tým najvypuklejším prípadom. Skonštatoval, že ceny energií ovplyvňujú všetko.



Guvernér NBS upozornil, že ak ľudia a podniky začnú očakávať, že tu vyššia inflácia ostane dlhší čas, môže sa zvýšiť aj skutočná inflácia. "Popritom, úplne pochopiteľne, rastú požiadavky ľudí, aby sa im zvýšil plat a vlády zase míňajú miliardy, aby zmiernili vplyv krízy na ľudí a ekonomiku. Občas rozumne, inokedy zase nie. To všetko dodáva palivo do motora, ktorý poháňa infláciu hore," podotkol Kažimír s tým, že ekonómovia to nazývajú "sekundárnym efektom".



Zároveň dodal, že inflácia sa v eurozóne drží neprijateľne vysoko. Jej augustové zrýchlenie na 9,1 %, opätovne ťahané energiami, podľa neho len pripomenulo akútnosť problému z pohľadu inflačného vývoja v budúcom roku a v tom nasledujúcom.



"Naše najnovšie odhady vidia infláciu v eurozóne nad naším dvojpercentným cieľom počas celého tohto obdobia. Popri tom všetkom sú z môjho pohľadu riziká pre infláciu jednoznačne smerom nahor a pri ekonomickom raste smerom nadol," skonštatoval.



Júlové a štvrtkové zvýšenie sadzieb, rovnako aj tie, ktoré budú nasledovať v blízkej budúcnosti, sú podľa neho odpoveďou, ako reagovať na existujúce riziká a zabezpečiť, aby ceny nerástli takýmto tempom natrvalo. "Mnohí špekulujú, budú špekulovať o tom, kde vidíme neutrálnu sadzbu, respektíve na akú úroveň budeme sadzby zvyšovať. Diskusie na túto tému sú predčasné," myslí si Kažimír. Prioritou je teraz podľa neho razantne pokračovať v normalizácii nastavenia menovej politiky.



"Byť prísny v čase, keď svetová ekonomika spomaľuje a riziko recesie v eurozóne pretrváva, nie je jednoduché. A veru, nie všetci nám budú tlieskať. No inej cesty niet," zdôraznil guvernér NBS. Podľa jeho slov je to nevyhnutné pre cenovú stabilitu, pre opätovné nastavenie rovnováhy v ekonomike aj pre návrat k prosperite.



ECB v snahe o skrotenie inflácie zrýchlila sprísňovanie menovej politiky a zvýšila hlavné úrokové sadzby o rekordných 75 bázických bodov. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s účinnosťou od 14. septembra vzrastie na 1,25 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 1,50 % a depozitná sadzba na 0,75 %.