PKN Orlen prevezme od MOL 221 čerpacích staníc v Maďarsku a v SR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Poľská spoločnosť PKN Orlen zvýši počet svojich čerpacích staníc na Slovensku a v Maďarsku. Od maďarskej petrochemickej skupiny MOL prevezme 182 čerpacích staníc v Maďarsku a 39 na Slovensku. MOL zároveň získa spoločnosť Lotos paliwa, ktorá v Poľsku vlastní 410 čerpacích staníc. Uviedla to v pondelok medzinárodná právnická kancelária CMS, ktorá pri transakcii poskytovala poradenstvo.



Zmena majiteľa sa zrealizuje postupne. "Prvých 79 čerpacích staníc v Maďarsku bolo odovzdaných pri uzatvorení obchodu, zatiaľ čo zvyšné čerpacie stanice na Slovensku a v Maďarsku budú odovzdané do konca prvého polroku 2023, resp. prvého polroku 2024," uviedla CMS.



Po dokončení transakcie bude Orlen vlastniť v oboch krajinách viac než 230 čerpacích staníc a na obidvoch trhoch sa stane jedným zo štyroch najväčších hráčov. Hodnota kontraktov predstavuje 229 miliónov eur.



Generálny riaditeľ PKN Orlen Daniel Obajtek začiatkom decembra uviedol, že po expanzii bude spoločnosť pôsobiť na šiestich európskych trhoch. Do roku 2030 chce mať Orlen pod svojou značkou v šiestich krajinách, väčšinou v strednej a vo východnej Európe, približne 3500 čerpacích staníc, pričom podiel zahraničných prevádzok na jeho celkovej sieti by sa mal zvýšiť z terajších 37 % na 45 %.