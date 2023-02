PKN Orlen: Rusko zastavilo dodávky ropy cez ropovod Družba do Poľska

Varšava 25. februára (TASR) – Poľská petrochemická spoločnosť PKN Orlen v sobotu oznámila, že prestala dostávať ruskú ropu cez ropovod Družba. Zdôraznila, že zákazníkov to neovplyvní, keďže dosiaľ jej zabezpečoval len desať percent potrieb tejto suroviny. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, od ktorých TASR správu prevzala.



"Dodávky prostredníctvom ropovodu Družba do Poľska ruská strana zastavila," uviedla poľská firma v stanovisku pre AFP s tým, že všetky dodávky ropy teraz bude dostávať po mori.



Riaditeľ PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitteri v sobotu napísal, že jeho spoločnosť je na zastavenie dodávok z Ruska pripravená. "Z Ruska prichádzalo len desať percent ropy a my ju nahradíme ropou z iných zdrojov," doplnil.



Poľsko vlani deklarovalo "radikálny plán" zastavenia všetkého dovozu ruskej ropy do konca roku 2022. Štátny tajomník ministerstva štátneho majetku Maciej Malecki však parlament informoval o stále platnej zmluve s ruskou firmou Tatnefť. V prípade vypovedania tohto kontraktu by podľa neho musela Varšava platiť kompenzačné poplatky.



Dovoz ruskej ropy ropovodom Družba má výnimku zo sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Severná vetva tohto ropovodu vedie cez Bielorusko do Poľska a Nemecka, južná vetva cez Ukrajinu na Slovensko, do Česka a Maďarska.