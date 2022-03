P.Kremský: Musíme sa odkloniť od posadnutosti vodíkom

Bratislava 8. marca (TASR) – Transformácia automobilového priemyslu zo spaľovacích pohonov na elektromobilitu už beží a Slovensko musí okrem výroby týchto automobilov podporovať aj ich predaj a infraštruktúru. Zhodli sa na tom účastníci utorkovej diskusie Príležitosti a riziká transformácie automobilového sektoru organizovanej portálom Euractiv Slovensko. Predseda výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) zároveň odmietol snahy presadiť vodíkový pohon.



Investori sa podľa Kremského pozerajú aj na to, ako sa krajina stavia k elektromobilite. "Tam výrazne zaostávame vo výstavbe infraštruktúry, v podpore elektromobility a myslím si, že toto je niečo, čo musíme zmeniť. Musíme sa odkloniť od posadnutosti vodíkom a zamerať sa na praktickú podporu elektromobility," povedal Kremský.



Výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak pripomenul, že transformácia automobilového priemyslu na elektromobilitu sa začala už od roku 2010 a Slovensko je v tomto smere na chvoste EÚ. Príčinou je podľa Prepiaka aj chýbajúca podpora na nákup elektromobilov. V EÚ tak dosiahol v roku 2021 podiel elektromobilov na predaji áut 18 %, na Slovensku to boli iba tri percentá.



Kremský podotkol, že nie je fanatickým zástancom elektromobility a tlak EÚ na zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom považuje v mnohých miestach za kontraproduktívny. Najmä pre ľudí, ktorí využívajú automobil pravidelne na dlhšie cesty a žijú v bytovkách bez možnosti nabíjania, nie je v súčasnosti elektromobil vhodný. Tlak na zmenu výroby automobilov však bude pokračovať a Slovensko nemá inú možnosť, ako sa prispôsobiť. Podľa poslanca je Slovensko stále v hre o výstavbu gigafactory na batérie pre elektromobily.



Práve prítomnosť veľkej továrne na výrobu batérií pre elektromobily je podľa riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrika Križanského dôležitá pre udržanie výroby automobilov na Slovensku. Automobilky budú totiž zvažovať aj dopravné náklady a batérie sú jednou z najťažších častí elektromobilu. Križanský podotkol, že o prechode na výrobu elektromobilov už najväčší výrobcovia zastúpení aj na Slovensku dávno rozhodli. "Keď nepochopíme a neprestaneme snívať, bude nás to stáť veľa," dodal.