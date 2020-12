PKS je rozčarovaná, že sa v pláne obnovy EÚ nepočíta s potravinárstvom

Bratislava 28. decembra (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) je rozčarovaná zo skutočnosti, že ani v najnovšej verzii dokumentu SR k plánu obnovy EÚ sa nepočíta s podporou potravinárskeho priemyslu. Uviedla to riaditeľka PKS Jana Venhartová.



Zdôraznila, že PKS už od začiatku diskusií na úrovni Európskej únie v júni tohto roku poukazovala na to, že v rámci plánu obnovy má SR jedinečnú šancu obnoviť na Slovensku výrobu potravín, a tak podporiť vytváranie pridanej hodnoty zo spracovania poľnohospodárskych surovín na Slovensku, a tým aj rozvoj vidieka či znižovanie závislosti od automobilového priemyslu a exportu.



Podľa PKS je zarážajúce, že vláda SR nezaradila do strategického dokumentu tie odvetvia, ktoré majú pre budúcnosť Slovenska vzhľadom na naše pôdne a klimatické podmienky veľký potenciál, ale zamerala sa aj na také elementárne veci, ako je údržba budov, ktorá by mala byť bežnou súčasťou výdavkov jednotlivých ministerstiev zo štátneho rozpočtu.



Upozornila, za vláda SR napriek záväzku vo svojom vlastnom programovom vyhlásení o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a podielu slovenských potravín na pultoch v obchodoch však naďalej nepovažuje za dôležité, aby obyvatelia SR mali prístup k cenovo dostupným domácim potravinám, ktoré nebudú dovážať cez polovicu planéty. Zdôraznila, že Európska komisia (EK) pritom vyčlenila 8 miliárd eur z plánu obnovy práve pre agropotravinársky sektor a vyzvala členské štáty na uvoľnenie týchto prostriedkov čo najskôr, samotná EK zároveň považuje potravinársky sektor za kritickú infraštruktúru.



O tom, že plán obnovy počíta priamo aj s podporou poľnohospodárov a potravinárov, sa podľa Venhartovej vyjadrila aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Keďže podporu agropotravinárskeho odvetvia z fondu obnovy EÚ si určilo vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za svoju prioritu, avšak nedokázalo presvedčiť svojich partnerov o dôležitosti nášho odvetvia ani v takejto výnimočnej situácii, považujú takýto výsledok za zlyhanie.



"Je zarážajúce, že slovenská politická špička si napriek ťažkej situácii neuvedomuje, že prvotnou potrebou všetkých obyvateľov sú kvalitné a dostupné potraviny. To, že ich máme v našich domácnostiach, pritom nie je samozrejmosť. Európski lídri otvorene hovoria o tom, že z plánu obnovy bude podporený aj agropotravinársky sektor. Pýtame sa, prečo slovenským politikom už desaťročia musíme dokazovať, že v EÚ a iných európskych krajinách je potravinárstvo medzi hlavnými prioritami, zatiaľ čo na Slovensku na pokraji záujmu? Ako chcú Slovensko pripraviť pre budúce generácie, keď nepočítajú so zabezpečením základnej životnej potreby svojich obyvateľov? Svetové organizácie pritom upozorňujú, že medzi najvážnejšie dôsledky klimatickej zmeny budú patriť práve potravinové krízy," dodal prezident PKS Daniel Poturnay.