Komora spúšťa 7. ročník súťaže o najlepšie potravinárske inovácie

Bratislava 6. augusta (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) spúšťa prihlasovanie do 7. ročníka súťaže o Cenu PKS za rok 2024. Informovala o tom riaditeľka PKS Jana Venhartová. Prihlášky do súťaže je podľa nej možné podať do 31. októbra 2024.



Spresnila, že potravinári môžu prihlásiť svoje inovatívne potravinárske výrobky, projekty zamerané na udržateľný spôsob výroby či spotreby potravín, obohatené výrobky, ale aj komunikačné edukačné kampane pre spotrebiteľov. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike. PKS v roku 2024 v súťaži podľa Venhartovej otvára celkovo tri kategórie, a to Inovatívny výrobok, Trvalá udržateľnosť a Osobnosť potravinárstva.



Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku, či spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny. Potravinárske podniky môžu do súťaže prihlásiť aj svoje projekty trvalej udržateľnosti, zamerané napríklad na šetrnosť vo vzťahu k spotrebe vody a energie, znižovanie uhlíkovej stopy, komunikačné kampane voči spotrebiteľom či reformulované výrobky. Zároveň komora prijíma nominácie na ocenenie významných osobností potravinárstva. Výsledky súťaže vyhlásia do 31. decembra 2024.



"Spotrebitelia si dnes viac než kedykoľvek predtým všímajú, ako potraviny ovplyvňujú ich zdravie a životné prostredie. Potravinárska komora Slovenska preto už po siedmykrát vyhlasuje súťaž, ktorá oceňuje inovácie a udržateľnosť v potravinárstve. Ak máte výrobok alebo projekt, ktorý zodpovedá súčasným trendom a potrebám a očakávaniam spotrebiteľov, neváhajte sa prihlásiť. Dajte nám vedieť, ako meníte potravinársky priemysel k lepšiemu," dodala Venhartová.