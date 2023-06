Štartuje súťaž o najlepšie potravinárske inovácie

Bratislava 1. júna (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) spúšťa prihlasovanie do šiesteho ročníka súťaže o Cenu PKS za rok 2023. Informovala o tom riaditeľka PKS Jana Venhartová. Prihlášky do súťaže je podľa nej možné podať do 31. októbra 2023.



Spresnila, že potravinári môžu prihlásiť svoje inovatívne potravinárske výrobky, projekty zamerané na udržateľný spôsob výroby či spotreby potravín, obohatené výrobky, ale aj potraviny vhodné pre vegánov a ľudí s potravinovými intoleranciami. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v SR. PKS v roku 2023 v súťaži podľa Venhartovej otvára celkovo tri kategórie, a to Inovatívny výrobok, Trvalá udržateľnosť a Osobnosť potravinárstva.



Odborná komisia bude aj tento rok hodnotiť jednotlivé výrobky, pre ktoré sú stanovené náročné podmienky, pokiaľ ide o spôsob spracovania potravín, netradičnú receptúru výrobku či spôsob spracovania, vedúci k zlepšeniu vlastností potraviny. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31. decembra tohto roka.



"V roku 2023 Potravinárska komora Slovenska už po šiestykrát dáva možnosť nominovať najlepšie inovácie, ale i projekty trvalej udržateľnosti či osobnosť potravinárstva. Spotrebitelia si čoraz viac všímajú postoj výrobcov k ochrane životného prostredia a celkovej udržateľnosti výroby potravín, s čím súvisí aj potreba zmeny zloženia a receptúr potravinových výrobkov za účelom podpory zdravého a udržateľného stravovania," dodala Venhartová.