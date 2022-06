PKS: Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov narástol na 42,3%

Bratislava 14. júna (TASR) - Podiel slovenských potravín v obchodoch dosiahol v roku 2022 úroveň 42,3 %, čo je medziročný nárast o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z prieskumu vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode, ktorý Potravinárska komora Slovenska (PKS) aj v tomto roku uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4insight.



Dlhodobé merania od roku 2011 podľa PKS ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal (37,2 %), až v roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel vystavených slovenských výrobkov rastie kontinuálne piaty rok za sebou s priemerným ročným nárastom o 1 p. b. Napriek mierne optimistickému trendu je však podiel vystavených slovenských výrobkov relatívne nízky. Aktuálne je stále nižší, ako to bolo do roku 2014.



"Pred dvomi rokmi sme zaznamenali šok uzatvorením hraníc v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, kde sa ukázala totálna závislosť našej krajiny od dovozu potravín, čo spustilo celospoločenskú diskusiu o potravinovej bezpečnosti štátu. Situácia posledných mesiacov nám ukazuje, že zabezpečiť dostatok nielen fyzicky, ale aj cenovo dostupných potravín sa musí stať prioritou tohto štátu," uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.



Podľa prieskumu najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú už tradične reťazce COOP Jednota (55,2 %), nasledujú predajne Fresh (50,4 %) a CBA (49,5 %). Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl (32,6 %). Jediný Lidl si však svoj podiel vystavených výrobkov v porovnaní s minulým rokom polepšil o 5 p. b.



Do veľkej miery podiel vystavených slovenských výrobkov determinuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je podľa prieskumu v malých predajniach, nasledujú supermarkety, potom hypermarkety a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.



"Sme veľmi sklamaní z toho, že väčšina retailových sietí už niekoľko rokov nedokáže zvýšiť podiel slovenských výrobkov na svojich regáloch. Podstatnú časť celkového nárastu podielu slovenských výrobkov za posledné roky spôsobil takmer výhradne nárast podielu slovenských výrobkov v sieti Lidl, ktorá stále výrazne zaostáva v podiele za ostatnými obchodnými sieťami," vysvetlil Poturnay.



Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (73 %), vody a minerálky (64 %), víno, pivo a mliečne výrobky (52 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií oleje (12 %), cukrovinky nečokoládové (13 %), konzervované produkty (19 %) a cukrovinky čokoládové (22 %).



Zo 16 sledovaných kategórií sa v roku 2022 zaznamenal nárast v 11 kategóriách, najvýraznejší v kategórii mlieka, mliečnych výrobkov, cestovín a nečokoládových cukroviniek (plus 3 p. b.). Mierny pokles zaznamenali mäsové výrobky (mínus 1 p. b.).



Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Banskobystrickom kraji (48 %), nasleduje Prešovský kraj (47 %) a Žilinský kraj (46 %), najnižší podiel má Trnavský kraj (35 %) a Bratislavský kraj (36 %).



Prieskum PKS vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode sa uskutočňuje od roku 2011. Aj v roku 2022 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej SR. Terénny zber údajov sa realizoval v mesiaci marec až apríl 2022 v rovnakých obchodných sieťach ako minulý rok.