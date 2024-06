PKS: Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov klesol na 41,2 %

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenských potravín na pultoch obchodov je opäť menej, začiatkom tohto roka ich podiel klesol na 41,2 %. Medziročne ide tak o pokles o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) realizovala v mesiacoch február až marec 2024 agentúra GO4insight. Prieskum prebiehal v 330 predajniach potravinových reťazcov na Slovensku.



"Dostali sme sa do situácie, kedy podiel slovenských potravín začal opäť klesať. Ukazuje sa, že výrazná podpora prvovýroby bez adekvátnej podpory spracovania nám viac slovenských potravín na pultoch obchodov neprinesie. Je preto namieste otázka, čo je základným cieľom podpory v agropotravinárskom sektore, či zabezpečenie dostatočného príjmu farmárov, alebo dostatok potravín pre našich spotrebiteľov," povedal prezident PKS Daniel Poturnay.



Zároveň dodal, že k tomu prispel aj technologický dlh potravinárskeho odvetvia, ktorý sa s meškajúcimi platbami Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) nepodarilo znížiť. Potravinári podľa neho potrebujú urgentne investovať nielen do nových technológií, ale aj do energetickej efektívnosti.



Prieskum ukázal, že najvyšší, 55-percentný podiel slovenských potravín mali obchody siete Coop Jednota. Ďalej to boli predajne Fresh s 51 % a CBA so 46 %. Najmenej slovenských potravín bolo, naopak, vystavených v Lidli, kde tvorili 29 %.



PKS spresnila, že na pultoch obchodných reťazcov boli zo slovenských výrobkov vystavené najmä mlieko, vody a minerálky, víno, pivo či mliečne a mäsové výrobky. Najmenej zastúpené boli slovenské cukrovinky, oleje, konzervované produkty a nealkoholické nápoje. Najvýraznejší nárast v prieskume zaznamenali mäsové výrobky, a to o 3 p. b. Naopak, pokles v rovnakom rozsahu dosiahli oleje.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že najviac - 47 % slovenských výrobkov je na pultoch obchodov v Žilinskom kraji. Ďalej nasleduje Prešovský kraj so 44 %, Banskobystrický a Nitriansky kraj s rovnakým podielom 43 %. Najmenej ich bolo vystavených v Bratislavskom kraji, a to 37 %.



"Prieskum nám ukazuje zaujímavý trend, keď v husto obývaných krajoch s vysokou koncentráciou diskontných predajní a hypermarketov je dostupnosť slovenských potravín najnižšia. Naopak, v regiónoch s prevahou domácich obchodných sietí je podiel slovenských produktov v ponuke podstatne vyšší," uzavrel Poturnay.