Potravinári: Deštrukcia vlády SR ohrozuje základný chod štátu

Bratislava 5. mája (TASR) - Pokračujúca deštrukcia vlády SR ohrozuje základný chod štátu. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v súvislosti s tým, že tento týždeň požiadali o odobratie poverenia na vedenie rezortov už dvaja poverení ministri, a to šéf agrorezortu Samuel Vlčan a šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer.



Komora podľa nej vníma s vážnym znepokojením súčasnú politickú situáciu. Množstvo legislatívnych návrhov v Národnej rade SR, ktoré boli predložené bez náležitej diskusie a zváženia dopadov na podnikateľské prostredie, bolo medializovanou témou s kritickým ohlasom aj v rámci sociálnych partnerov združených v tripartite.



Zdôraznila, že degradáciu kvality výstupov zákonodarného zboru umocňuje kríza výkonnej moci, ktorá vyústila do podania žiadosti o odobratie poverenia ďalších dvoch ministrov vlády SR, vrátane dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vlčana.



Poznamenala, že na Slovensku v poslednom období rezonuje problematika vysokej inflácie v oblasti cien potravín, ktorá patrí k najvyšším v EÚ. Je nevyhnutné prijať opatrenia na stabilizovanie situácie a zastavenie zhoršovania potravinovej bezpečnosti SR. Čakať so zmenami do vytvorenia vlády, ktorá vzíde z volieb v septembri tohto roku, je však veľmi neskoro.



PKS preto listom vyzvala prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby bolo vedenie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverené do rúk odborníka znalého v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej výroby, s jasnou požiadavkou konzultácie všetkých dôležitých krokov so zástupcami stavovských organizácií, vrátane Potravinárskej komory Slovenska.