PKS: Potravinári vyzývajú na zjednotenie úradnej kontroly potravín

Bratislava 21. apríla (TASR) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka komory.



Vyhlásenie výberového konania na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR by malo podľa nej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR využiť na zreformovanie úradnej kontroly potravín zjednotením pod jeden samostatný kontrolný úrad, čím by sa rovnako zlúčila úradná kontrola potravín z regionálnych veterinárnych a potravinových správ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pod jeden orgán. Zlúčenie úradnej kontroly potravín podľa jej slov predpokladá aj Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024.



Pripomenula, že MPRV vyhlásilo 16. apríla výberové konanie na ústredného riaditeľa ŠVPS SR. Jednou z podmienok pre uchádzačov je aj zaslanie koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti ŠVPS SR vrátane podriadených organizácií – ako modernej a flexibilnej autority. MPRV SR by preto podľa Venhartovej malo využiť túto príležitosť na zreformovanie úradnej kontroly potravín pod jeden samostatný orgán, ktorý by odstránil dvojkoľajnosť úradnej kontroly potravín.



Vysvetlila, že v súčasnej dobe vykonáva ŠVPS úradnú kontrolu okrem iného na potraviny živočíšneho pôvodu, geneticky modifikovaných potravín či poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi. Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu potravín v prevádzkarňach verejného stravovania, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam pri výrobe potravín či vo vzťahu k výživovým doplnkom a potravinám pre osobitné kategórie spotrebiteľov.



"Potravinárska komora Slovenska dlhodobo vyzýva na zjednotenie úradnej kontroly potravín a odstránenie súčasnej dvojkoľajnosti kontrolných orgánov. Zjednotením úradnej kontroly potravín bude možné pružnejšie reagovať na rôzne potravinové kauzy v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca a vo všetkých odberateľských kanáloch. Rovnako je potrebné zachovať vysokú úroveň kontroly potravín s cieľom splnenia jej prvoradého účelu, a to je účinná ochrana spotrebiteľa," uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.



Zjednotenie úradnej kontroly potravín by podľa neho zároveň prispelo k jednotnému výkladu a príprave národnej potravinárskej legislatívy a efektívnemu výkonu a koordinácií úradnej kontroly aj vo vzťahu k samotným potravinárskym podnikom.