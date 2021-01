PKS: Potravinový semafor vnímame ako ďalšie populistické opatrenie

Bratislava 30. januára (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) vníma schválenie tzv. potravinového semafora ako ďalšie populistické opatrenie namiesto riešenia skutočných problémov potravinárskych podnikov a systémových opatrení na podporu výroby potravín na Slovensku. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka PKS v reakcii na novelu zákona o potravinách, ktorú vo štvrtok (28. 1.) schválila Národná rada (NR) SR.



PKS podľa nej odmieta, že toto opatrenie pomôže slovenským potravinárom. Výsledné znenie zákona je navyše nejednoznačné a zmätočné, otázny je aj jeho súlad s právom Európskej únie.



Pripomenula, že v návrhu dokumentu k Fondu obnovy EÚ Slovenská republika nepočíta so žiadnou finančnou podporou výroby potravín, rovnako sa s potravinármi nepočíta ani v štátnom rozpočte SR na rok 2021 v rámci štátnej pomoci.



Zriadenie registra potravín podľa PKS k potravinovej bezpečnosti Slovenska nepomôže. Z pohľadu transparentnosti pre spotrebiteľa európske právo už v súčasnej dobe ustanovuje rozsiahle povinnosti pre potravinárov ohľadom poskytovania povinných informácií o potravine a v boji proti potravinovým podvodom. Na trhu zároveň existuje množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú výživové údaje potravín či údaje ku krajine pôvodu potraviny a surovín.



Upozornila, že množstvo registrov ustanovuje slovenská legislatíva už v súčasnosti, napríklad registre v súvislosti s potravinárskymi prevádzkami, novými potravinami, výživovými doplnkami a potravinami na osobitné výživové účely, register minerálnych a pramenitých vôd, vinohradnícky register či register zaručených tradičných špecialít a chránených zemepisných označení. Každý z týchto registrov pritom spravuje iný štátny orgán. Namiesto zjednodušenia administratívnej záťaže potravinárov zlúčením týchto registrov pridávajú zákonodarcovia ďalší do zoznamu.



Zdôraznila, že PKS je zároveň proti vytváraniu národných kritérií hodnotenia potravín, nakoľko tieto sa momentálne vytvárajú na úrovni EÚ. SR by sa mala zamerať na aktívne pripomienkovanie a diskusiu k európskym návrhom tak, aby európsky systém nediskriminoval žiadnych výrobcov ani skupiny výrobkov.



Dodala, že namiesto toho sa prichádza s národnými riešeniami, ktoré v podobe, v akej boli schválené, s vysokou pravdepodobnosťou skončia v zozname populistických opatrení v súvislosti s potravinami, ktoré stáli štátny rozpočet nemalé finančné prostriedky bez reálneho účinku ako napríklad súkromné pálenie alkoholu či Národný potravinový katalóg.



Na Slovensku sa zriadi nový register potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Plénum NR SR v uplynulom období schválilo novelu zákona o potravinách, ktorú predložil poslanec Sme rodina Patrick Linhart. Hlasovalo zaň všetkých 123 prítomných poslancov. Register potravín pre potravinový semafor bude informačným systémom, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi. Registrácia bude dobrovoľná.