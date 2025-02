Možné clá od USA zasiahnu aj potravinárske odvetvie, tvrdí komora

Bratislava 4. februára (TASR) - Prípadné zavedenie dovozných ciel zo strany USA voči EÚ zasiahne aj európske potravinárske odvetvie, ktoré je najväčším európskym výrobným odvetvím a zároveň najväčším vývozcom potravín vo svete. USA sú druhou najväčšou agropotravinárskou vývoznou destináciou EÚ s pozitívnou bilanciou zahraničného obchodu 18 miliárd eur (rok 2023). USA sú zároveň tretím najväčším agropotravinárskym dovozcom do EÚ. Uviedla to riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová.



Zavedenie univerzálneho dovozného cla, najmä takého, ktoré sa vzťahuje na tovar EÚ, by podľa nej mohlo skomplikovať obchodné vzťahy medzi EÚ a USA. Kľúčovým dôsledkom zavádzanie ciel je oddelenie USA od globálnych dodávateľských reťazcov, čo by mohlo predražiť obchod a narušiť dlhodobé vzťahy s dodávateľmi v zahraničí. Táto politika USA môže zaťažiť najmä odvetvia, v ktorých sú zahraničné vstupy nevyhnutné, čím sa americké podniky dostanú do konkurenčnej nevýhody na celom svete.



Okrem toho je podľa Venhartovej pravdepodobné, že plošný colný prístup vyvolá odvetné opatrenia zo strany iných krajín vrátane EÚ, keďže história ukázala, že takéto politiky často vedú k reakciám obchodných partnerov. Takéto odvetné clá by mohli poškodiť vývozcov z EÚ a USA, obmedziť ich prístup na kritické trhy a ovplyvniť odvetvia, ktoré významne prispievajú k transatlantickému obchodu a investíciám vrátane agropotravinárskych výrobkov.



Poznamenala, že zavedenie vzájomných ciel medzi USA a EÚ pritom nie je novinkou. V októbri 2019 USA uvalili odvetné clá vo výške 25 % na celý rad agropotravinárskych výrobkov EÚ (napríklad víno, olivový olej, mliečne výrobky, ako je maslo a syr, škótska whisky) z určitých členských štátov EÚ. To viedlo k tomu, že EÚ zaviedla vyrovnávacie opatrenia, 15 % na lietadlá, 25 % na celý rad agropotravinárskych výrobkov dovážaných z USA (vrátane orechov a liehovín) a priemyselného tovaru, čo odráža protiopatrenia uložené USA.



Uviedla, že v júni 2021 obe strany oznámili päťročné pozastavenie ciel, a to aj na agropotravinárske výrobky, ako súčasť dohody WTO o obchodnom spore medzi Boeingom a Airbusom. Ak sa nedosiahne trvalá dohoda alebo sa pozastavenie nepredĺži do júla 2026, odvetné clá EÚ na agropotravinárske výrobky USA sa vrátia.



"Napriek tomu, že potravinárske odvetvie SR realizuje väčšinu svojej produkcie v rámci krajín EÚ, zavedenie ciel na dovoz agropotravinárskych odvetví sa dotkne aj Slovenskej republiky. Podniky, ktoré nebudú schopné umiestniť svoju produkciu na trh USA, budú hľadať trhy na umiestnenie svojich výrobkov v prvom rade v rámci EÚ, čo zvýši tlak na konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku ovplyvní aj slovenské potravinárske podniky," podčiarkla Venhartová.



Dodala, že najväčší podiel, až 19 % celkového vývozu do USA z EÚ, predstavuje víno, nasledujú liehoviny (11 %), olivový olej, sušienky, ale aj mliečne výrobky či čokoláda. Z USA sa do EÚ najviac dovážajú spracované a konzervované ovocie a zelenina, nápoje a ostatné potravinové výrobky.