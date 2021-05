Potravinárska komora: Rešpektujeme rozhodnutie ministra Mičovského

Bratislava 25. mája (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje rozhodnutie agroministra Jána Mičovského (OĽANO) o demisii i dôvody, ktoré ho k prijatiu tohto rozhodnutia viedli. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka PKS v reakcii na Mičovským ohlásený odchod zo svojho postu.



Mičovský podľa nej začal veľmi potrebný proces očisty procesov v rámci celého rezortu. "Pozitívne hodnotíme jeho snahu o podporu výroby potravín na Slovensku, ktorú chápe ako dôležitú súčasť celej potravinovej vertikály, zároveň aj ochotu kedykoľvek sa stretnúť a riešiť problémy potravinárov. Pánovi Mičovskému ďakujeme za odvedenú prácu a želáme v rámci ďalšieho pôsobenia veľa zdaru," povedala.



Nový agrominister bude podľa Venhartovej mať neľahkú úlohu dotiahnuť prípravu strategických rezortných dokumentov, a to Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva do roku 2035, Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, zabezpečiť akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, personálne zastabilizovať kľúčové rezortné inštitúcie, ale aj napĺňanie ďalších úloh na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti Slovenska, ktoré si vláda predsavzala vo svojom programovom vyhlásení.



Mičovský v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Jeho krok súvisí s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde.