PKS: Rok 2023 bol náročným, potravinári čakajú na systémovú podporu

Bratislava 13. decembra (TASR) - Rok 2023 bol ďalším náročným rokom, ktorý sa niesol v znamení vysokej inflácie potravín a iniciatív na jej zmiernenie. Potravinári oceňujú mimoriadnu podporu vo forme odvodovej úľavy, stále však čakajú na systémovú podporu, ktorá by zabezpečila rozvoj výroby potravín na Slovensku a jej konkurencieschopnosť v dlhodobom horizonte. Uviedla to v stredu riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová v súvislosti s minulotýždňovým valným zhromaždením komory.



Spresnila, že SR vstúpila do tohto roku s jednou z najvyšších inflácií cien potravín v rámci EÚ a rok 2023 ako volebný rok sa niesol v duchu diskusií o príčinách a nástrojoch na jej zmiernenie.



PKS podľa nej v rámci rokovaní upozorňovala, že hlavné príčiny vysokých nákladov sú spôsobené najmä okolnosťami mimo dosahu národnej vlády, avšak slabá konkurencieschopnosť slovenských potravinárov je dôsledkom dlhodobého nezáujmu vlád o podporu potravinárskeho odvetvia.



Priblížila, že v roku 2023 sa potravinári dočkali postupného zazmluvňovania projektov z výzvy na investície do potravinárskej výroby, vzhľadom na dlhý časový úsek od vypísania výzvy po realizáciu, je otázne, koľko projektov sa reálne uskutoční.



Zdôraznila, že potravinári pozitívne vnímajú opatrenie na zmiernenie vysokej inflácie vo forme odpustenia platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. "Napriek snahe PKS sa opatrenie netýkalo všetkých potravinárskych odvetví, navrhujeme však, aby sa daná podpora stala v nasledujúcich rokoch jedným zo systémových opatrení na podporu potravinárskeho odvetvia," povedala.



"Záverom roka sme sa dočkali aj vypísania výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sme však sklamaní z výrazne nepomernej podpory spracovania potravín zo strany rezortného ministerstva, ktorá predstavuje len jednu desatinu alokácie na zelenú naftu pre poľnohospodársku prvovýrobu. Od ministra pôdohospodárstva preto očakávame, že v najbližšej dobe predstaví konkrétny plán zavádzania systémových opatrení na podporu výroby potravín v SR," zdôraznila.



Ďalšou kľúčovou oblasťou pre PKS je podľa Venhartovej vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia a odbúravanie administratívnej záťaže. PKS podľa jej slov očakáva, že nová vláda bude dôsledne dodržiavať riadny legislatívny proces na prijímanie predpisov s dosahom na podnikateľské prostredie, s vyčíslením vplyvov na podnikateľov, životné prostredie, sociálnych vplyvov a s účinnosťou k 1. januáru alebo 1. júlu.



"V rámci legislatívnych procesov by mala prebiehať náležitá diskusia tak, aby mohla odborná verejnosť, sociálni partneri, ako aj subjekty, ktorých sa právna úprava bezprostredne týka, vyjadriť svoje pripomienky a podnety. Za Potravinársku komoru Slovenska razantne odmietame prijímanie predpisov, ktoré znížia spotrebu potravín, zvýšia cezhraničné nákupy, zhoršia podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských potravinárov," dodala Venhartová.