PKS:Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa vrátil nad 40 %

Bratislava 15. júna (TASR) - Podiel slovenských potravín vystavených na pultoch v maloobchode v roku 2021 zaznamenal najvyšší medziročný nárast za posledných desať rokov a dosiahol hodnotu 41,4 %. Medziročne ide o nárast o 1,5 percentuálneho bodu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v marci prostredníctvom agentúry Go4Insight uskutočnila Potravinárska komora Slovenska (PKS).



PKS tento prieskum realizuje už od roku 2011. Podiel vystavenia slovenských potravín podľa údajov komory do roku 2017 permanentne klesal až na 37,2 %, a od roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel vystavených slovenských výrobkov rastie kontinuálne štvrtý rok po sebe. Napriek mierne optimistickému trendu je však podiel vystavených slovenských výrobkov relatívne nízky. Aktuálne je stále nižší, ako tomu bolo do roku 2014.



Lídrom v ponuke slovenských potravín sú už tradične reťazce COOP Jednota s 55 % vystavených slovenských výrobkov, s rovnakým 50-percentným podielom nasledujú predajne Fresh a CBA. Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl, a to 28 %. Lidl však svoj podiel vystavených výrobkov za obdobie posledných piatich rokov zdvojnásobil.



„V dôsledku nezáujmu predchádzajúcich vlád a chybného nastavenia domácich pravidiel čerpania európskych fondov je potravinársky priemysel na Slovensku investične poddimenzovaný. Na výraznejší rast podielu slovenských potravín je potrebné, aby vláda naplnila svoje predsavzatia z Programového vyhlásenia na podporu domácej výroby potravín,“ upozornil prezident PKS Daniel Poturnay. Šéf komory dodal, že rovnako bude dôležité, ako sa v nasledujúcom období prejaví zníženie ochrany výrobcov potravín pred neprimeranými podmienkami v obchodných vzťahoch podľa prijatej novely zákona z dielne koaličných poslancov.



Podiel vystavených slovenských výrobkov do veľkej miery ovplyvňuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je v malých predajniach, nasledujú supermarkety, potom hypermarkety a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.



„Dlhodobo je jasná deliaca čiara medzi obchodnými reťazcami s podielom slovenských potravín 50 % a viac a zahraničnými reťazcami s podielom 43 % a menej. Väčšina zahraničných sietí pritom zaznamenáva za posledné päťročné obdobie rovnaké podiely,“ zhodnotil Poturnay. Významnejší rast zaznamenala len sieť Kauflandu, ktorá sa doťahuje na ostatné zahraničné siete a Lidl, ktorý však stále zostáva na chvoste v podiele vystavenia slovenských potravín. Navyše v prípade reťazca Lidl bol podľa prezidenta PKS rast dosiahnutý uvedením privátnej značky, ktorá je pre slovenských potravinárov menej zaujímavá z pohľadu vytvorenej pridanej hodnoty.