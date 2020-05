Plán ekonomickej obnovy EÚ pomôže najmä Taliansku a Španielsku

Brusel 27. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla plán na reštartovanie hospodárstva Európskej únie vo výške 750 miliárd eur. Podľa tlačovej agentúry AFP to na svojom účte na Twitteri uviedol eurokomisár pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni.



Podrobnosti ozdravného plánu pre európsku ekonomiku, ktorá bola tvrdo zasiahnutá pandémiou nového koronavírusu, ako aj nový návrh sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027, má poobede v pléne Európskeho parlamentu predstaviť predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Gentiloni návrh z dielne exekutívy EÚ označil za "európsky prielom," ktorý má pomôcť vyriešiť bezprecedentnú krízu.



Finančný balík by pozostával z 500 miliárd eur v dotáciách, čím by podporil francúzsko-nemeckú iniciatívu z minulého týždňa, a 250 miliárd eur v pôžičkách podľa zdrojov citovaných tlačovou agentúrou DPA.



Podľa údajov AFP ozdravný plán je dobrou správou najmä pre silne zadlžené Taliansko a Španielsko, čiže krajiny, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou. Tieto krajiny by mali byť hlavnými príjemcami finančných zdrojov zmobilizovaných prostredníctvom plánu hospodárskej obnovy, keď Taliansko by z celkového balíka vo výške 750 miliárd eur malo dostať až 81,8 miliardy eur v podobe priamej pomoci a 90,9 miliardy eur v pôžičkách, zatiaľ čo Španielsko by získalo 77,3 miliardy na priamu pomoc a 63,1 miliardy v podobe úverov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)