Plán EÚ na ukončenie dovozu energií z Ruska je správny

Brusel 8. mája (TASR) - Plán Európskej komisie (EK) na postupné ukončenie dovozu energií z Ruska prichádza v kľúčovom čase pre EÚ, keďže euroblok potrebuje predefinovať svoju energetickú bezpečnosť a vybudovať energetickú nezávislosť uprostred rastúceho globálneho geopolitického napätia a obchodných sporov. V správe pre médiá to uviedol celoeurópsky think-tank Strategic Perspectives so sídlom v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Skupina Strategic Perspectives bola vytvorená na podporu účinných opatrení v oblasti klímy a riešení množstva vzájomne prepojených kríz, ktorým EÚ čelí. V spolupráci s podobne zmýšľajúcimi organizáciami podporuje hľadanie strategických perspektív a odvážnych návrhov, ktoré pomáhajú pri prechode na nulové emisie, posilňovaní európskeho priemyslu a geopolitického postavenia EÚ.



Podľa oznámenia Strategic Perspectives načrtnutie komplexnej stratégie na postupné ukončenie dovozu ruských fosílnych palív a jadrového paliva do roku 2027 prichádza v správny čas, v podstate „už mešká“, ale znamená to koniec jednej éry - éry silnej závislosti od ruského plynu pre energetické potreby EÚ.



Skupina tvrdí, že ide o už dávno pripravený plán, keďže EÚ od roku 2022 a vypuknutia vojny na Ukrajine minula na nákupy ruského plynu 101 miliárd eur.



„Nedávna analýza Strategic Perspectives ukazuje, že EÚ bude mať dostatočné zásoby plynu od roku 2027,“ uvádza sa v správe. Tá rovnako spresňuje, že plán EK ukončiť dovoz ruského plynu do roku 2027 je možné dosiahnuť zrýchlením dekarbonizácie v EÚ, čo povedie k dostatočnému zníženiu dopytu po plyne a zníži aj riziko nových závislostí - dodávok LNG zo Spojených štátov. V praxi to znamená znížiť dopyt po plyne v EÚ o približne 50 miliárd metrov kubických (m3).



Think-tank víta prípravu legislatívneho návrhu EK na ukončenie krátkodobých zmlúv o dovoze plynu do konca roku 2025 a ukončenie existujúcich dlhodobých zmlúv do roku 2027. A tiež návrh, aby členské štáty vypracovali národné plány postupného odstavenia ruských energonosičov, čo si však bude vyžadovať európsku solidaritu v oblasti dodávok energie.



Výkonná riaditeľka Strategic Perspectives Linda Kalcherová v tejto súvislosti poznamenala, že postupné ukončenie dovozu energií z Ruska malo začať oveľa skôr, lebo každý barel ropy a dodávka LNG pôvodom z Ruska financuje vojnu na Ukrajine a predstavuje obrovské bezpečnostné riziko pre Európu.



„S týmto plánom eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen plní to, čo bolo sľúbené Ukrajine pred tromi rokmi - že EÚ ukončí svoj toxický vzťah s Ruskom do roku 2027,“ vysvetlila Kalcherová. Zároveň však zdôraznila, že tu sa práca EÚ nemôže zastaviť a plán EK voči Rusku treba vnímať ako začiatok postupného vyraďovania všetkých fosílnych palív v EÚ.