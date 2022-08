Plán EÚ na zníženie spotreby plynu o 15 % vstupuje do platnosti

Brusel 9. augusta (TASR) - Plán Európskej únie (EÚ) na zníženie spotreby plynu v celom bloku o 15 % v snahe vyrovnať sa s redukciou jeho dodávok a s krízou cien energií v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine vstúpil v utorok do platnosti. TASR správu prevzala z AFP.



Členské štáty EÚ sa dohodli na dobrovoľnom obmedzení spotreby zemného plynu v období od augusta do marca 2023 pred dvoma týždňami. V pondelok (8.8.) bolo usmernenie zverejnené v oficiálnom vestníku bloku s tým, že od utorka nadobúda platnosť.



"Vzhľadom na bezprostredné riziko pre bezpečnosť dodávok plynu, ktoré priniesla ruská vojenská agresia proti Ukrajine, toto nariadenie by malo vstúpiť do platnosti čo najskôr," uvádza sa v správe.



Cieľom je, aby bola EÚ schopná vytvoriť si zásoby plynu na zimu. Európske domácnosti a podniky zasiahli prudko rastúce ceny energií a zníženie objemu dodávok ruského plynu, od ktorého sú závislé viaceré členské štáty.



V nariadení sa uvádza, že krajiny EÚ "vynaložia maximálne úsilie" na zníženie spotreby plynu aspoň o 15 % medzi augustom tohto roka a marcom budúceho roka na základe toho, koľko v priemere spotrebovali za predchádzajúcich päť rokov. Toto zníženie je dobrovoľné, Brusel by však podľa návrhu mohol po konzultácii s členskými krajinami vyhlásiť stav plynovej núdze a obmedzenie spotreby by sa tak stalo povinným.



Niektoré štáty bloku však majú výnimky z dodržiavania tohto usmernenia o znížení spotreby. Ide o krajiny, ktoré nie sú plne napojené na európsku elektrickú sieť alebo na plynovody v iných častiach bloku, prípadne nie sú schopné uvoľniť dostatok plynu na pomoc iným členským štátom.



Maďarsko, ktoré sa spolieha na plyn dodávaný priamo z Ruska, požiadalo o výnimku.



Nemecko, ekonomická veľmoc EÚ, malo v minulom roku najväčší podiel na dovoze plynu z Ruska, ktorý vlani pokryl 40 % celkovej spotreby v bloku.



Ak by Európska komisia zaznamenala "vážny nedostatok dodávok plynu" alebo výnimočne vysoký dopyt po plyne, môže vyhlásiť stav plynovej núdze, čím by sa nariadenie o znížení spotreby plynu stalo záväzným a obmedzili by sa výnimky.



Hoci EÚ nezahrnula ruský plyn do svojich sankcií voči Moskve za vojnu na Ukrajine, Kremeľ aj tak drasticky obmedzil dodávky tejto komodity do európskeho bloku.