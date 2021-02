Plán EÚ na zvýšenie elektromobilov si vyžiada investície do staníc

Brusel 2. februára (TASR) - Plán Európskej únie (EÚ) na zvýšenie počtu elektromobilov na cestách v tomto desaťročí až na päťdesiatnásobok v rámci zníženia emisií skleníkových plynov si bude vyžadovať investície vo výške 80 miliárd eur do nabíjacích staníc. Uviedla to v utorok vo svojej správe energetická skupina Eurelectric.



EÚ potrebuje, aby do roku 2030 jazdilo po jej cestách 30 miliónov alebo viac automobilov s nulovými emisiami, aby dosiahla svoj cieľ, ktorým je znížiť v tomto desaťročí emisie najmenej o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.



Podľa európskeho združenia výrobcov automobilov na konci roku 2019 jazdilo v bloku len asi 615.000 takýchto vozidiel. K dispozícii mali menej ako 250.000 verejných nabíjacích miest. Ich počet sa pritom musí do roku 2030 zvýšiť na 3 milióny, aby Únia splnila svoje zelené ciele, tvrdí správa Eurelectric.



Rozšírenie nabíjacej infraštruktúry si bude vyžadovať investície vo výške 20 miliárd eur do verejných nabíjacích staníc a 60 miliárd eur do súkromných, pokračuje správa. Ich počet je pritom v súčasnosti „hlboko pod cieľom“, dodala správa. Podobné obavy vyjadrili aj zástupcovia automobilového priemyslu.



Eurelectric odhaduje, že do roku 2030 bude v EÚ vo vozových parkoch súkromných firiem aj verejných úradov približne 10,5 milióna elektrických vozidiel. V súčasnosti je to len 420.000 elektromobilov.



Rozmach elektronického obchodu počas pandémie ochorenia COVID-19 priniesol nový impulz do pretekov vo vývoji elektrických dodávkových a nákladných vozidiel, pretože momentálne je k dispozícii pomerne málo takýchto modelov.



Skupina Eurelectric vyzvala tiež EÚ, aby stanovila povinné kvóty pre výrobcov automobilov na predaj vozidiel s nulovými emisiami. EÚ v uplynulých rokoch použila normy emisií oxidu uhličitého (CO2) pre automobily na podporu predaja elektrických vozidiel a v priebehu tohto roka navrhne ich sprísnenie s cieľom urýchliť prechod k tzv. čistej doprave.