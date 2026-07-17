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Plán EÚ rieši prekážky brániace väčšiemu využívaniu elektriny
Komisia spresnila, že výhody elektrifikácie pre spotrebiteľov sú jasné: elektromobily môžu ušetriť až 78 % v porovnaní s vozidlami poháňanými fosílnymi palivami.
Autor TASR
Brusel 17. júla (TASR) - Akčný plán pre elektrifikáciu, ktorý v piatok predstavila Európska komisia (EK), chce riešiť prekážky, ktoré bránia väčšiemu rozmachu využívania elektriny pri hospodárskom rozvoji. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že výhody elektrifikácie pre spotrebiteľov sú jasné: elektromobily môžu ušetriť až 78 % v porovnaní s vozidlami poháňanými fosílnymi palivami. Prechodom z plynových kotlov na tepelné čerpadlá sa priemerný účet domácností v EÚ za vykurovanie zníži o 60 % a bude to podporovať kroky na adaptáciu na zmenu klímy.
Podľa správy EK však prekážky pre rozsiahlejšiu elektrifikáciu pretrvávajú: elektrina často stojí trikrát viac ako plyn; pripojenie k sieti môže trvať roky; veľa inovatívnych technológií nedosiahne komerčný rozsah; spoločnosti majú málo stimulov na prechod z fosílnych palív na elektrinu.
Plán v oblasti elektrifikácie sa zameriava na zníženie cenového rozdielu medzi nákladmi na elektrickú energiu a fosílnu energiu a na stimulovanie zavádzania čistejších technológií založených na elektrickej energii - tepelné čerpadlá, elektromobily a batérie.
Cieľom plánu je vytvoriť rovnaké podmienky pre elektrickú energiu a plyn. Ich cenový rozdiel často odrádza od prechodu na čistejšie možnosti, ako sú tepelné čerpadlá, elektrické vozidlá a elektrické priemyselné procesy.
Návrh EK na „nadčasové účty za elektrinu“ v EÚ umožní členským štátom znížiť sieťové poplatky pre určité skupiny spotrebiteľov a dane pre energeticky náročné podniky. Podnecuje aj rýchlejšie zavádzanie inteligentných meračov, ktoré spotrebiteľom uľahčia šetrenie na účtoch za energiu. Cieľom je takisto zabezpečiť, aby sa elektrina nezdaňovala viac ako plyn.
Akčný plán navrhuje aj riešenia na zníženie počiatočných nákladov na elektrifikačné technológie v kľúčových odvetviach dopytu, ako sú stavebníctvo, doprava a priemysel. Stanovuje sa v ňom široká škála nástrojov, ktoré možno mobilizovať, ako je využívanie systémov sociálneho lízingu, finančné nástroje ETS vrátane Sociálno-klimatického fondu a banky pre dekarbonizáciu priemyslu a mechanizmus trhu s čistým teplom.
Komisia upozornila, že elektrifikácia nebude možná bez rýchlejšieho zavádzania prenosných sietí. Európske elektrické siete patria medzi najväčšie a najspoľahlivejšie na svete, ale podniky neraz dlho čakajú na nové pripojenia a existujúcu sieť nevyužívajú tak efektívne, ako by mohli.
Balík o prenosových sústavách, ktorý bol navrhnutý vlani, rieši tieto výzvy a jeho rýchle prijatie spoluzákonodarcami do konca roka bude pre Európu kľúčové na urýchlenie elektrifikácie.
Akčný plán rieši ďalšie prekážky vrátane pomalého zavádzania inovačných elektrifikačných riešení podporou rozvoja životaschopného investičného projektu a výrobnej kapacity v oblasti technológií čistej energie. Stavia na prístup založený na celom hodnotovom reťazci počnúc investovaním do zručností a potenciálu tvorby pracovných miest.
Eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen pred novinármi uviedol, že cieľom plánu je, aby sa Európa stala prvým elektrokontinentom na svete.
„Odkaz, ktorý vysielame, je jasný: voľte elektrickú energiu namiesto fosílnych palív. Vyberte si zelené, domáce, lacnejšie elektróny nad čiernymi, dovážanými, drahými molekulami. Vyberajte si nezávislosť pred zraniteľnosťou,“ odkázal komisár.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že výhody elektrifikácie pre spotrebiteľov sú jasné: elektromobily môžu ušetriť až 78 % v porovnaní s vozidlami poháňanými fosílnymi palivami. Prechodom z plynových kotlov na tepelné čerpadlá sa priemerný účet domácností v EÚ za vykurovanie zníži o 60 % a bude to podporovať kroky na adaptáciu na zmenu klímy.
Podľa správy EK však prekážky pre rozsiahlejšiu elektrifikáciu pretrvávajú: elektrina často stojí trikrát viac ako plyn; pripojenie k sieti môže trvať roky; veľa inovatívnych technológií nedosiahne komerčný rozsah; spoločnosti majú málo stimulov na prechod z fosílnych palív na elektrinu.
Plán v oblasti elektrifikácie sa zameriava na zníženie cenového rozdielu medzi nákladmi na elektrickú energiu a fosílnu energiu a na stimulovanie zavádzania čistejších technológií založených na elektrickej energii - tepelné čerpadlá, elektromobily a batérie.
Cieľom plánu je vytvoriť rovnaké podmienky pre elektrickú energiu a plyn. Ich cenový rozdiel často odrádza od prechodu na čistejšie možnosti, ako sú tepelné čerpadlá, elektrické vozidlá a elektrické priemyselné procesy.
Návrh EK na „nadčasové účty za elektrinu“ v EÚ umožní členským štátom znížiť sieťové poplatky pre určité skupiny spotrebiteľov a dane pre energeticky náročné podniky. Podnecuje aj rýchlejšie zavádzanie inteligentných meračov, ktoré spotrebiteľom uľahčia šetrenie na účtoch za energiu. Cieľom je takisto zabezpečiť, aby sa elektrina nezdaňovala viac ako plyn.
Akčný plán navrhuje aj riešenia na zníženie počiatočných nákladov na elektrifikačné technológie v kľúčových odvetviach dopytu, ako sú stavebníctvo, doprava a priemysel. Stanovuje sa v ňom široká škála nástrojov, ktoré možno mobilizovať, ako je využívanie systémov sociálneho lízingu, finančné nástroje ETS vrátane Sociálno-klimatického fondu a banky pre dekarbonizáciu priemyslu a mechanizmus trhu s čistým teplom.
Komisia upozornila, že elektrifikácia nebude možná bez rýchlejšieho zavádzania prenosných sietí. Európske elektrické siete patria medzi najväčšie a najspoľahlivejšie na svete, ale podniky neraz dlho čakajú na nové pripojenia a existujúcu sieť nevyužívajú tak efektívne, ako by mohli.
Balík o prenosových sústavách, ktorý bol navrhnutý vlani, rieši tieto výzvy a jeho rýchle prijatie spoluzákonodarcami do konca roka bude pre Európu kľúčové na urýchlenie elektrifikácie.
Akčný plán rieši ďalšie prekážky vrátane pomalého zavádzania inovačných elektrifikačných riešení podporou rozvoja životaschopného investičného projektu a výrobnej kapacity v oblasti technológií čistej energie. Stavia na prístup založený na celom hodnotovom reťazci počnúc investovaním do zručností a potenciálu tvorby pracovných miest.
Eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen pred novinármi uviedol, že cieľom plánu je, aby sa Európa stala prvým elektrokontinentom na svete.
„Odkaz, ktorý vysielame, je jasný: voľte elektrickú energiu namiesto fosílnych palív. Vyberte si zelené, domáce, lacnejšie elektróny nad čiernymi, dovážanými, drahými molekulami. Vyberajte si nezávislosť pred zraniteľnosťou,“ odkázal komisár.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)