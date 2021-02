EÚ vyzvala Maďarsko prehodnotiť zákony o verejnom obstarávaní

Brusel 8. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala Maďarsko, aby prehodnotilo svoje zákony o verejnom obstarávaní s cieľom potlačiť systémové podvody ešte skôr, ako bude mať k dispozícii miliardy eur z ozdravného fondu EÚ po koronakríze. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na interné dokumenty exekutívy EÚ.



Európska komisia bude dohliadať nad schémou prerozdeľovania 750 miliárd eur v podobe grantov a výhodných pôžičiek pre členské štáty a podľa Reuters už niekoľkým členom EÚ jasne naznačila, že musia vylepšiť svoje národné návrhy, ako využiť finančné prostriedky na oživenie a obnovu.



Eurokomisia v liste 26. januára požiadala vládu v Budapešti o priame zmeny v maďarských zákonoch o verejnom obstarávaní, pričom upozornila najmä na nedostatky v praxi pri zaistení férovej konkurencie vo verejnom obstarávaní, čo podľa interného dokumentu EK súvisí so systémovými nezrovnalosťami, ktoré v roku 2019 viedli k najvyššej finančnej korekcii v histórii únijných štrukturálnych fondov.



Komisia tvrdí, že ňou navrhnuté zmeny by zvýšili transparentnosť a dostupnosť údajov a viedli by k spravodlivejšiemu a otvorenejšiemu procesu verejného obstarávania a zabránili podvodom a následne aj spätnému vymáhaniu nesprávne poskytnutej podpory. Komisia pripomenula, že ide o opatrenia, ktoré sa v národnom pláne obnovy dajú ľahko zaradiť pod kapitolu na podporu digitalizácie.



Podľa Reuters maďarská vláda na jej e-mailovú žiadosť o vyjadrenie sa k dokumentu EK zatiaľ neodpovedala.



Maďarsko by malo z plánu obnovy a odolnosti získať takmer 6,3 miliardy eur iba na nevratné granty na domáce reformné projekty. Ak eurokomisia a ostatné členské krajiny EÚ schvália národný plán obnovy s navrhnutými výdavkami pre konkrétne oblasti. Členské krajiny musia svoje národné plány zaslať na posúdenie eurokomisii najneskôr do konca apríla.



Podľa minuloročnej správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) malo Maďarsko v rokoch 2015 až 2019 nezrovnalosti vo výške takmer 4 % výdavkov z rozpočtu EÚ, pričom priemer EÚ bol na úrovni 0,36 %. Druhé najhoršie skóre malo Slovensko: 0,53 %.