Plán obnovy európskeho hospodárstva možno ešte vylepšiť, tvrdí Sassoli

Brusel 4. júna (TASR) – Fond na obnovu európskeho hospodárstva v hodnote 750 miliárd eur, ako aj pozmenený viacročný finančný rámec na obdobie 2021 - 2027 je možné ešte vylepšiť, určite však nemožno cúvnuť z ambícií, ktoré oba návrhy obsahujú. Vyhlásil to predseda Európskeho parlamentu David Sassoli po dnešnom stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Stretnutie lídrov troch najdôležitejších inštitúcií EÚ sa konalo s dôrazom na prípravu zasadnutia Európskej rady, ktorá sa uskutoční 19. júna v Bruseli. Samit šéfov vlád a štátov EÚ by sa podľa doterajších informácií mal konať prostredníctvom videokonferencie a bude sa zaoberať aj návrhmi rozsiahleho ozdravného plánu, ktorý minulý týždeň predstavila von der Leyenová.



Sassoli Michelovi aj von der Leyenovej pripomenul, že postoj europarlamentu voči ozdravnému plánu aj revidovanému sedemročnému rozpočtu je taký, že tento balík možno ešte vylepšiť.



"Musíme byť však opatrní, aby sme sa nevrátili späť. Dialóg medzi inštitúciami EÚ je v tomto momente obzvlášť dôležitý, aby sme mohli poskytnúť rýchlu reakciu všetkým občanom EÚ," uviedol Sassoli v správe pre médiá.



Predseda EP zároveň vyzval Michela a von der Leyenovú, aby boli s ním v nadchádzajúcich týždňoch v permanentnom kontakte a zdôraznil, že by sa mali stretnúť s rôznymi orgánmi Európskeho parlamentu.



Plán obnovy, ktorý EÚ potrebuje po koronakríze, ako aj pozmenený návrh dlhodobého rozpočtu EÚ, musia schváliť najvyšší lídri členských krajín EÚ, ako aj poslanci Európskeho parlamentu.