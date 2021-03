Parízek: Plán obnovy je pre exportérov sklamaním

Bratislava 10. marca (TASR) – Pre slovenských vývozcov združených v Rade slovenských exportérov je zverejnený plán obnovy a odolnosti sklamaním, nakoľko je podľa nich oblasť exportu v materiáli opomenutá. Ak export dnes tvorí 95 % slovenského hrubého domáceho produktu, zaslúžil by si aspoň jedno percento opatrení v rámci plánu obnovy, uviedol predseda rady Lukáš Parízek. Výhrady k zverejnenému materiálu majú aj výrobcovia energií z obnoviteľných zdrojov (OZE), pre ktorých je plánovaná výška podpory OZE nedostatočná.



"Prvý návrh plánu obnovy zverejnený v minulom roku sme vnímali ako základné okruhy a oblasti, do ktorých pôjdu investície. Preto sme ešte v októbri komunikovali verejne v prospech exportérov a oficiálne sme doručili ministerstvu financií štyri konkrétne návrhy pre zefektívnenie podpory exportu na Slovensku, ktoré by pasovali napríklad do kapitoly digitalizácie, inovácií, alebo zlepšenia podnikateľského prostredia. Avšak ani jedno z nich v zverejnenom dokumente nenachádzame. Ja tam nevidím vlastne žiadne systémové proexportné opatrenie," skonštatoval Parízek.



Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ocenila "zmysluplnú štruktúru a dobré obsahové spracovanie" plánu obnovy. Asociácii sa však nepáči výška plánovaných prostriedkov na OZE. "Dlhodobo hovoríme, že alokácia 220 miliónov eur nie je dostačujúca v porovnaní s významom, ktorý by táto kapitola plánu mala mať. Slovensko by pri zelenej transformácií financovanej z plánu obnovy a odolnosti malo byť výrazne ambicióznejšie, čo dokazujú aj už zverejnené plány iných členských štátov," myslí si SAPI.



Podľa asociácie sa Slovensko uspokojilo s novými číslami o domácej spotrebe energie vyrobenej z OZE, ktorá medziročne vzrástla takmer o tri percentá vďaka zarátaniu spaľovania dreva domácnosťami a uvedomuje si, že všetky ciele v oblasti podpory OZE sú už dosiahnuteľné aj bez výraznejšej snahy.



SAPI sa zdá finančne poddimenzovaná aj kapitola o repoweringu bioplynových staníc, ale tiež kapitola o podpore rozvoja flexibility elektrizačnej sústavy. "Ide o smart riešenia, napríklad batériové úložiská, ktoré by vedeli zaistiť podporné systémové služby. Na takúto systémovú reformu by ale tiež bolo potrebné posilniť alokáciu," dodala SAPI.