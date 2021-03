Plán obnovy môže pokryť investičný dlh aj v sektore verejných budov

Bratislava 31. marca (TASR) – Plán obnovy má ambíciu pokryť investičný dlh aj v sektore verejných budov. Uviedla to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Slovensko chce obnovovať historické a pamiatkovo chránené budovy z plánu obnovy a v hre je aj obnova nemocníc, škôl a iných verejných budov. Verejné budovy sa doteraz obnovovali prevažne z eurofondov. Spolu chce Slovensko minúť na obnovu verejných budov 1,7 miliardy eur.



Platforma pripomenula, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje obnovovať historické a pamiatkovo chránené budovy za 200 miliónov eur práve z plánu obnovy. "Ministerstvo má ambíciu o maximálne transparentné výzvy s jasnými kritériami a realizovateľné do roku 2026. Ostatné verejné budovy sa budú obnovovať aj cez iné komponenty plánu obnovy a zároveň aj cez prostriedky z operačného programu Slovensko," uviedla štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková v diskusii, ktorú organizovali BPB. Bruncková tak vyzdvihuje dôležitosť komplementarity medzi peniazmi z plánu obnovy a budúcimi eurofondmi.



Slovak Investment Holding (SIH) považuje budovy za kľúčové pri riešení klimatickej zmeny. V energetickej efektívnosti vidí potenciál na veľkú návratnosť, a preto dáva zmysel, aby sa nenávratné finančné prostriedky dopĺňali aj o návratnú pomoc, ktorá by mohla znásobiť efekt investície. Tento model financovania požaduje aj samotná Európska komisia. SIH aktuálne spravuje 40 miliónov eur na podporu obnovy verejných budov a ďalšie zdroje bude spravovať aj z nových európskych zdrojov. "Dôležité bude nastaviť systém tak, aby sme energetické úspory dosahovali aj reálne, nielen na papieri. Len vtedy sa dá hovoriť aj o finančnej návratnosti," podotkol generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.



Spoločnosť KOOR v diskusii poukázala na to, že k správnemu nastaveniu riešení treba aj kvalitné dáta. "Cieľom by malo byť dostať budovy na úroveň 21. storočia, čo nie je iba zateplenie, ale potrebujeme zavádzať aj opatrenia zamerané na kvalitu vnútorného prostredia," uzavrel konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti Milan Orlovský.