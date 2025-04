Plán obnovy podporí projekty na vzťahy so Slovákmi v zahraničí

Bratislava 2. apríla (TASR) - Z Plánu obnovy a odolnosti SR by malo byť podporených 200 projektov zameraných na posilnenie vzťahu so Slovákmi v zahraničí. Splnenie míľnika má byť deklarované Európskej komisii v rámci deviatej žiadosti o platbu. Medzi oprávnených žiadateľov boli zaradené aj mimovládne neziskové organizácie. Vyplýva to z informácie o zámere uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov mimovládnym neziskovým organizáciám v pôsobnosti úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.



„Cieľom tohto opatrenia je posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí vrátane členov novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať ‚obeh mozgov‘. Investícia podporí propagáciu kariérnych príležitostí na Slovensku, a to aj prostredníctvom digitálnych platforiem obsahujúcich informácie dôležité pre návrat domov. Podporí aj činnosti mimovládnych iniciatív so skúsenosťami v tejto oblasti a partnerstvá medzi vládnymi a mimovládnymi iniciatívami,“ uvádza sa v materiáli.



Medzi oprávnených žiadateľov výzvy na finančnú podporu z plánu obnovy boli zaradené aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré organizujú podujatia na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská komunita.