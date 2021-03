Plán obnovy podporí aj modernizáciu železníc či rozvoj cyklotrás

Bratislava 10. marca (TASR) – Plán obnovy v oblasti dopravy zahŕňa investície do modernizácie železničných tratí, ale aj do cyklistickej infraštruktúry. Zameriava sa tiež na ekologickú nákladnú dopravu a infraštruktúru pre alternatívne pohony. Na udržateľnú dopravu by malo ísť celkovo 750 miliónov eur. Plán obnovy a odolnosti SR v pondelok (8. 3.) predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Zverejnený bol na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Medzi plánované reformy v tejto oblasti patrí vytvorenie priorizovaného investičného plánu projektov železničnej infraštruktúry. Uprednostňovať sa majú hlavne projekty s vyššou hodnotou za peniaze. Zrýchliť modernizáciu tratí by mali zmeny v zákone o dráhach vrátane súvisiacich vyhlášok a predpisov.



Materiál počíta aj s novým plánom dopravnej obslužnosti a optimalizáciou osobnej železničnej dopravy. To by malo tvoriť hlavnú časť komplexnej reformy verejnej dopravy. Nová legislatíva by mala definovať pravidlá pri koordinácii a objednávaní regionálnej autobusovej a vlakovej dopravy. Určiť by mala aj národnú autoritu, ktorá bude koordinovať vytvorenie národného integrovaného dopravného systému. Plánuje sa tiež vytvoriť systém na podporu rozvoja intermodálnej prepravy.



Zaviesť by sa tiež mali nové politiky na dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v doprave. Ide napríklad o zavedenie "práva na nabíjací bod" či zavedenie stabilného predvídateľného viacročného rámca na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony.



Investovať sa podľa návrhu plánu obnovy má do elektrifikácie a modernizácie železničných tratí, čo je spojené aj s dekarbonizáciou. Ráta sa aj s výstavbou nových alebo modernizáciou existujúcich električkových a trolejbusových tratí. Zavedie sa tiež meranie spotreby elektriny pre každé hnacie vozidlo. Očakáva sa 77 kilometrov (km) zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej dopravy. Zo zdrojov fondu obnovy by sa mal modernizovať jeden úsek na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu (km/h).



Výstavba cyklistických tratí v mestských aglomeráciách by sa mala začať už v roku 2021 a ukončiť v roku 2026. Spolu za roky 2021 – 2026 sa plánuje 200 km cyklotrás a 110 stojísk pre bicykle na železničných staniciach, pričom celkové náklady sa odhadujú na 100 miliónov eur.



Financie z plánu obnovy majú podporiť aj ekologickú osobnú dopravu. Materiál konštatuje, že v husto obývaných prímestských oblastiach a na hlavných medzimestských koridoroch sa zvýši ponuka spojov, zavedú sa nové alebo modernizované bezemisné vozidlá.



Zároveň by mal štát v záujme zvýšenia objemu prepravy v ekologickejšej intermodálnej doprave podporiť nákup intermodálnych prepravných jednotiek a nakladacie zariadenia so zapojením súkromného kapitálu. Na vybraných tratiach má podľa materiálu štát poskytnúť podporu na spustenie nových intermodálnych spojení.



Plánuje sa tiež vytvoriť finančný mechanizmus schém pomoci pre budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových plniacich staníc. Zabezpečiť by sa tak malo vybudovanie kostrovej infraštruktúry ultrarýchlonabíjacích bodov, dostupnej nabíjacej infraštruktúry na úrovni všetkých okresov SR.



Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie (EÚ) na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Do roku 2026 sa má prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR preinvestovať približne 6 miliárd eur. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít. Najviac prostriedkov má smerovať do oblasti zelená ekonomika, a to 2,17 miliardy eur. Súčasťou tejto oblasti je aj udržateľná doprava, na ktorú má byť vyčlenených 750 miliónov eur.



Medzirezortné pripomienkové konanie k plánu obnovy sa končí 22. marca. Predpokladá sa, že na vládu by mal byť materiál predložený 14. apríla. Slovensko má odovzdať plán obnovy Európskej komisii (EK) do 30. apríla tohto roka.