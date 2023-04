Plán obnovy sa má aktualizovať, príde o časť peňazí a získa nové

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenský plán obnovy sa má zaktualizovať. Prostriedky na pôvodných päť oblastí sa znížia o vyše pol miliardy eur, pribudne však nová kapitola REPowerEU v hodnote 403 miliónov eur. Celková suma vyčlenená pre Slovensko sa tak zníži len mierne, z pôvodných 6,575 miliardy eur na 6,410 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu na zmenu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Aktualizácia je predrokovaná s Európskou komisiou (EK), po jej oficiálnom predložení má však dva mesiace na zhodnotenie návrhu a prípadné dodatočné otázky a úpravy. Zmenu plánu obnovy musí následne definitívne schváliť Rada ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin), k čomu by mohlo dôjsť v júli tohto roka.



Kapitola REPowerEU, ktorá je novou iniciatívou EÚ, prináša Slovensku dodatočných 403 miliónov eur na "zelené" opatrenia. Ich cieľom je znížiť závislosť od fosílnych palív z Ruskej federácie, úspora energie, výroba čistej energie a diverzifikácia dodávok. Obsahuje spolu šesť reforiem a osem investícií, rozdelených do štyroch oblastí - energetika a povoľovacie procesy, obnova a spravovanie budov, udržateľná doprava, ako aj rozvoj zelených zručností.



Plán obnovy SR sa aktualizuje z viacerých dôvodov. Okrem pridania novej kapitoly ide o zníženie pôvodnej alokácie z dôvodu vyššieho ako očakávaného rastu ekonomiky, zohľadnenie rastu cien stavebných materiálov a energií, ako aj iných objektívnych skutočností, ktoré v praxi ovplyvňujú plánované reformy a investície.



Každej krajine EÚ sa prepočítala časť (30 %) vyčlenených prostriedkov podľa vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) za roky 2020 a 2021. Hospodársky rast Slovenska bol vyšší, ako sa očakávalo v pôvodnom pláne. V takom prípade sa krajine časť peňazí kráti, finančná obálka SR sa znížila o 323 miliónov eur. O ďalších 200 miliónov eur sa znížia prostriedky pôvodne plánované ako dodatočné financovanie zo štátneho rozpočtu. Krátenie sa muselo zohľadniť proporčne vo všetkých oblastiach plánu obnovy.



Slovensko tiež komunikovalo s EK o možnosti zohľadnenia vysokého rastu cien stavebných materiálov a energií do cieľov plánu obnovy. V tejto súvislosti sa identifikovali najväčšie investície s výrazným podielom stavebných nákladov a v rámci nich sa zvýšené ceny vstupov zohľadnili do zníženia ich cieľov vo fyzických jednotkách.



Úpravy plánu obnovy z dôvodu iných skutočností reflektujú praktický vývoj jeho realizácie. Zmeny či časové posuny boli vyrokované s EK jednotlivo a museli byť dôsledne zdôvodnené objektívnymi skutočnosťami.