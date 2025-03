Plán obnovy: Slovensko pracuje na príprave Sociálno-klimatického plánu

Bratislava 21. marca (TASR) - Slovensko pracuje na príprave Sociálno-klimatického plánu. Informácie o ňom sú dostupné na webe Plánu obnovy a odolnosti. Proces strategického environmentálneho posúdenia (SEA) má verejnosť možnosť pripomienkovať do 28. marca. Informovala o tom Oľga Dúbravská, riaditeľka odboru komunikácie a aplikácie behaviorálnych princípov Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.



Spresnila, že na základe euronariadenia môže Slovenská republika získať finančné prostriedky vo výške 2,36 % z celkového objemu fondu. To predstavuje sumu 1,53 miliardy eur, resp. 1,28 miliardy eur (v prípade účinnosti tzv. ETS2 až od roku 2028) na obdobie rokov 2026 až 2032.



Priblížila, že všeobecným cieľom fondu je prispieť k sociálne spravodlivému prechodu ku klimatickej neutralite riešením sociálnych vplyvov začlenenia obchodovania s emisnými kvótami z odvetvia cestnej dopravy a budov (ETS2). Osobitným cieľom fondu je podpora zraniteľných domácností, zraniteľných užívateľov dopravy a zraniteľných mikropodnikov.



Upozornila, že predloženie Sociálno-klimatického plánu Európskej komisii do 30. júna 2025 je nevyhnutným krokom na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z tohto fondu. Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorý je zodpovedný za koordináciu a riadenie Sociálno-klimatického fondu prostredníctvom Národnej implementačnej a koordinačnej autority v súčasnosti intenzívne pracuje na príprave plánu, a to aj prostredníctvom participatívneho procesu, do ktorého sú zapojení socioekonomickí partneri.



Dúbravská dodala, že aktuálne informácie o Sociálno-klimatickom pláne sú dostupné na webovom sídle Plánu obnovy a odolnosti. Pre plán sa začal proces strategického environmentálneho posúdenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zverejnením oznámenia na webových sídlach Plánu obnovy a odolnosti a enviroportálu 4. marca. Verejnosť má možnosť zasielať pripomienky k oznámeniu do 28. marca 2025.