Plán pomoci firmám s cenami energií privítali zamestnávatelia i odbory

Na snímke viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka počas tlačovej konferencie po mimoriadnom plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR v Bratislave 24. októbra 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. októbra (TASR) – Vládny návrh na zastropovanie cien silovej zložky elektriny a plynu pre firmy po pondelňajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR ocenili zástupcovia zamestnávateľov aj odborári. Pripomienky mali iba k nedostatočným kompenzáciám pre energeticky náročné podniky či pre zdravotníctvo. O týchto sektoroch by ešte mali rokovania pokračovať.Firmy na Slovensku by mali mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny na úrovni 199 eur za megawatthodinu (MWh) pri elektrine a pri plyne 99 eur za MWh. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. O rovnakú pomoc budú môcť firmy požiadať aj v tomto roku.Prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová ocenila, že mimoriadna tripartita k cenám energií bola zvolaná z podnetu predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Pomoc pre firmy je podľa Uhlerovej dôležitá aj pre zamestnancov, pretože napomáha zachovaniu pracovných miest, a tým aj zamestnanosti. Rastúci počet ľudí bez práce by podľa nej v kombinácii so zdražovaním vytvoril nebezpečnú situáciu.Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) upozornila, že pripravovaná pomoc vzhľadom na limity 500.000 eur na firmu v tomto roku a 100.000 eur každý mesiac v budúcom roku nerieši problémy energeticky náročných podnikov.povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka očakáva, že prijateľné riešenie bude prijaté aj pre veľké podniky. Ostala však podľa neho otvorená aj otázka zdravotníctva, kde organizácie očakávajú ceny plynu a elektriny na výrazne nižšej úrovni, ako navrhované stropy pre firmy.uviedol Machunka.Vládny návrh pomoci pokryje podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasza najmä malé a stredné podniky, je však podľa neho zložité vopred odhadnúť, akého širokého spektra firiem sa pomoc dotkne.