Plán RESourceEU má znížiť závislosti EÚ od dodávok cenných surovín
Autor TASR
Brusel 3. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu v rámci oznámenia o posilnení hospodárskej bezpečnosti EÚ prijala akčný plán RESourceEU s cieľom zintenzívniť úsilie o zabezpečenie dodávok kritických surovín do EÚ, ako sú vzácne zeminy, kobalt alebo lítium. Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Iniciatíva, ktorú predstavili podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, vychádza zo zákona o kritických surovinách. Poskytuje financovanie a nástroje na ochranu priemyslu pred geopolitickými a cenovými šokmi, podporuje projekty týkajúce sa kritických surovín v Európe a mimo nej a spolupracuje s podobne zmýšľajúcimi krajinami s cieľom diverzifikovať dodávateľské reťazce.
Cieľom je urýchliť relevantné projekty a znížiť strategické závislosti a ochrániť európsky priemysel pred geopolitickými a cenovými šokmi.
„Plánom RESourceEU prinášame nástroje, ktoré potrebujeme na urýchlenie vlastnej produkcie a diverzifikáciu našich dodávok kritických surovín. To siaha od nového financovania cez zjednodušenú reguláciu až po posilnené a nové medzinárodné partnerstvá. RESourceEU je motorom našej priemyselnej suverenity, základným kameňom hospodárskej bezpečnosti Európy,“ uviedol Séjourné.
Začiatkom roka 2026 EK zriadi Európske centrum pre kritické suroviny. To bude poskytovať informácie o trhu, riadiť a financovať strategické projekty pomocou prispôsobených nástrojov so súkromnými a verejnými partnermi a pôsobiť ako správca portfólia pre diverzifikované a odolné dodávateľské reťazce.
Platforma pre suroviny bude uľahčovať úsilie spoločností o spoločný nákup strategických surovín a zabezpečenie dohôd o odbere. Pilotný program by mal začať fungovať začiatkom roka 2026.
Na ochranu jednotného trhu a posilnenie odolnosti dodávateľského reťazca akčný plán predpokladá monitorovanie, koordináciu kríz a obranu proti nepriateľskému zasahovaniu.
Komisia začiatkom roka 2026 zavedie obmedzenia vývozu šrotu a odpadu z permanentných magnetov a opatrenia týkajúce sa hliníkového šrotu. Podobné opatrenia sa zvážia aj pre medený šrot, ak to bude potrebné.
Do polovice roka 2026 bude akčný plán podporovať aj domáce hnojivá, recyklované živiny, ako aj alternatívy na riešenie závislosti od hnojív vyrobených z kritických surovín.
Komisia urýchli projekty relevantné pre EÚ mobilizáciou finančných nástrojov na znižovanie rizík a odstránením regulačných prekážok s cieľom zrýchliť strategické projekty s potenciálom znížiť závislosť až o 50 % do roku 2029. V nasledujúcom roku EÚ zmobilizuje tri miliardy eur na podporu projektov, ktoré môžu krátkodobo zabezpečiť alternatívne dodávky.
Do tohto plánu zapadá aj prehĺbenie spolupráce EÚ s podobne zmýšľajúcimi partnermi s cieľom diverzifikovať dodávky a urýchliť priemyselnú spoluprácu. Únia bude stavať na existujúcich 15 strategických partnerstvách s krajinami bohatými na zdroje. Najnovším partnerstvom je Južná Afrika, EK začne rokovania s Brazíliou.
EÚ pracuje na investičných rámcoch pre integrované hodnotové reťazce kritických surovín s Ukrajinou, západným Balkánom a európskym južným susedstvom. Únia podporuje Alianciu G7 pre produkciu kritických nerastov pod vedením Kanady a plán G7 pre trhy založené na štandardoch a bude podporovať silnú diverzifikáciu prostredníctvom rámca G20 pre kritické nerasty.
