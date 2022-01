Brusel bude pripomienkovať Plán spravodlivej transformácie z MRRI

Trenčín/Prievidza 20. januára (TASR) - Plán spravodlivej transformácie, ktorý poslala SR na pripomienkovanie do Bruselu, obsahuje len projekty veľkých firiem s viac ako 250 zamestnancami. Zámery stredných a malých podnikov, ako i verejného sektora, budú riešiť samostatne.



Ide o prvú verziu dokumentu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ho plánuje ešte s ďalšími stranami pripomienkovať. Upozornil na to vo štvrtok na brífingu v Trenčíne riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR Peter Balík.



Plán spravodlivej transformácie je predpokladom na čerpanie financií z Fondu na spravodlivú transformáciu a bude súčasťou nového operačného programu Slovensko, ktorý pripravuje MIRRI, a išiel na prvé kolo pripomienok Európskej komisie (EK).



"V prílohe plánu sú zaradené konkrétne projekty len za veľké podniky, pretože takto to vyžaduje nariadenie Európskej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu, aby sme konkretizovali len tie projekty, ktoré by chceli podporovať veľké podniky nad 250 zamestnancov," priblížil Balík.



Pokiaľ by tam podľa neho projekty veľkých podnikov neboli napísané, automaticky by sa nemohli v budúcnosti podporiť z fondu. "To je však iné pri projektoch verejnej správy alebo projektoch malých a stredných podnikov, budú automaticky oprávnené bez toho, aby ich bolo potrebné špecifikovať," ozrejmil s tým, že MIRRI očakáva rad pripomienok zo strany EK a je možné, že veľké projekty tam budú aj po schválení plánu.



Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa chce uchádzať o zdroje na svoje viaceré projekty. Ide o vybudovanie pavilónu pre internú medicínu v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, pokračovanie projektu Hornonitrianskeho centra vzdelávania, nákup autobusov na vodík, zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy v Novákoch a Centra sociálnych služieb-Bôrik v Nitrianskom Pravne, vymenoval predseda TSK Jaroslav Baška.



TSK pošle svoje pripomienky k plánu do konca budúceho týždňa. "Dohodli sme sa s MIRRI, že do plánu to nejakým spôsobom zapracujeme a budeme sa musieť dohodnúť, akou formou. Nebude to formou zásobníka projektov, ale budú to aktivity, ktoré sa budú týkať projektov, ktoré chce aj TSK financovať v rámci výziev fondu," ozrejmil Baška. TSK chce podľa neho ešte niektoré veci spresniť na základe jeho pripomienok. Investičný náklad na projekty TSK predstavuje desiatky miliónov eur, vyčíslil Baška.



Podpora projektov zo zdravotníctva bude ešte predmetom rokovaní. Projekty veľkých firiem budú mať vyššiu mieru spolufinancovania, presné intenzity pomoci budú zase predmetom rokovaní s Protimonopolným úradom. "Predpokladáme, že po schválení operačného programu by sme vypísali konkrétne výzvy pre hornú Nitru, a to počas tohto roka," uzavrel Balík.