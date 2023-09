P.Lančarič predstavil plán na prepravu ukrajinského obilia mimo Európy

Bratislava 6. septembra (TASR) - Minister dopravy Pavol Lančarič na videokonferencii v utorok (5. 9.) predstavil zástupcom Európskej komisie (EK) svoj plán na prepravu obilia z Ukrajiny najmä do afrických štátov. Spočíva v jeho odkúpení na hraniciach Európskej únie (EÚ) a Ukrajiny sprostredkovateľskou organizáciou, napríklad EK či Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), a jeho následnej preprave loďou do Afriky. Plán by mal zabezpečiť svetovú potravinovú bezpečnosť. Informoval o tom na tlačovej besede po stredajšom rokovaní vlády.



Tento plán má podľa neho prispieť k riešeniu obilnej krízy na Ukrajine, ktorá vznikla v súvislosti s ruskou agresiou. Na hraniciach Ukrajiny so Slovenskom, Poľskom či inou krajinou EÚ má daná entita ukrajinské obilie odkúpiť, následne ho prepravcami, napríklad Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, previezť do jedného z európskych prístavov, ktoré smerujú k africkým trhom.



Pri vstupe do teritória EÚ je obilie podľa Lančariča lacnejšie než v mieste odbytu v Afrike, jeho prepravou sa však predražuje. "Pre porovnanie, transport jednej tony obilia vlakom z Čiernej nad Tisou do Benátok alebo do Terstu stoji niečo medzi 75 až 80 eurami na tonu, čo mení jeho cenu a aj konkurencieschopnosť na trhu," uviedol Lančarič.



V daných juhoeurópskych prístavoch má mať daná sprostredkovateľská organizácia svoje zastúpenie. "Tá môže obilie ďalej predať až v tomto bode komukoľvek, kto príde s neodvolateľným akreditívom od dohodnutej banky. Zoznam bánk by mal byť dostatočne veľký, aby bol dostupný ktorémukoľvek importérovi z Afriky, ale zároveň dostatočne krátky, aby sa jednalo o stopercentne overené banky," dodal Lančarič.



Ak sa africký dovozca či veľkoobchodník daným akreditívom preukáže, bude si môcť obilie loďou prevziať. Peniaze zaňho by poputovali danej sprostredkovateľskej organizácii, ktorá by vyplatila ukrajinského exportéra. "Nebyť toho barbarského ruského útoku, táto celá záležitosť by nebola nikdy nastala. Pretože tak, ako vieme dopraviť tonu ukrajinskej pšenice z ukrajinsko-slovenskej hranice na sever Talianska za také veľké peniaze, tak vieme dostať obilie do Afriky loďou po mori za zlomok spomenutej ceny," poznamenal Lančarič.