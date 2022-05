Plánom EÚ na ruské ropné embargo hrozí kolaps, Maďarsko odmieta dohodu

Brusel 30. mája (TASR) - Plány Európskej únie (EÚ) na uvalenie embarga na ruskú ropu balansujú na pokraji krachu v pondelok, pred samitom lídrov členských štátov, ktorý sa bude konať neskôr počas dňa.



EÚ dúfala, že sa do konca roka zastaví nákup ruskej ropy a rafinovaných produktov. Nový balík sankcií, v poradí už šiesty od februárovej invázie Ruska na Ukrajinu, si však vyžaduje jednomyseľnú podporu všetkých členských štátov, ale Maďarsko a v menšej miere aj Česko a Slovensko boli proti. Všetky tri vnútrozemské krajiny sú historicky závislé od dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba zo sovietskej éry.



Nemecký vicekancelár Robert Habeck v nedeľu (29. 5.) na tlačovej konferencii varoval, že európska jednota "sa začína opäť rúcať" po tom, ako sa na rokovaniach diplomatov nepodarilo prekonať maďarský odpor napriek návrhom na odloženie embarga pre tieto tri stredoeurópske štáty.



Neschopnosť dohodnúť sa na zákaze ruskej ropy viedla podľa rôznych správ k oslabeniu balíka aj v iných ohľadoch. Z návrhu napríklad vypadol aj zákaz ruských investícií do európskych nehnuteľností.



Najvyšší diplomat EÚ Josep Borrell je napriek tomu stále optimistický a dúfa, že by sa v pondelok mohla dosiahnuť dohoda. "Myslím si, že dnes popoludní budeme môcť ponúknuť lídrom členských štátov dohodu," povedal Borrell pre francúzsku rozhlasovú stanicu France Info.



Nákupy ruskej ropy a plynu v Európe generujú pre Kremeľ príjmy približne vo výške 1 miliardy USD (932,66 milióna eur) denne a sú najväčším samostatným zdrojom devíz pre Rusko. Podľa údajov ministerstva financií sa ruské výdavky na obranu v apríli v dôsledku vojny viac ako zdvojnásobili na 300 miliónov USD denne.



Vojna na Ukrajine podnietila štáty EÚ, aby sa pokúsili rýchlo znížiť svoju závislosť od dovozu energií z Ruska vrátane zemného plynu.



Maďarsko, ktorého vodca Viktor Orbán je ojedinelým spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina v Európe, však argumentuje, že nemôže podporiť plán EÚ v navrhovanej forme, pretože by to "úplne zničilo" bezpečnosť jeho dodávok energie.



Brusel ponúkol Maďarsku a Slovensku ročný odklad a Českej republike polročný na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, to však nepresvedčilo Budapešť, aby ustúpila.



Maďarsko požaduje výnimku z embarga najmenej na štyri roky a chce 800 miliónov eur z fondov EÚ na prestavbu rafinérie a zvýšenie kapacity ropovodu z Chorvátska.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



(1 EUR = 1,0722 USD)