Plánované odstávky elektriny zasiahnu 3000 odberných miest v 3 krajoch

Žilina 6. novembra (TASR) - Energetici naplánovali na budúci týždeň v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji štyri rozsiahlejšie odstávky elektrickej energie. Dotknú sa miest a obcí v troch okresoch. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



V Dubnici nad Váhom energetici naplánovali odstávky elektriny na štvrtok (10. 11.) a piatok (11. 11.). Štvrtková odstávka bude na ulici Pod hájom a potrvá od 7.30 h do 16.30 h. Pocíti ju približne 700 odberných miest. V piatok nepôjde elektrina na Námestí Matice slovenskej a opäť na ulici Pod hájom, ale na iných odberných miestach ako v predchádzajúci deň. Obmedzenie potrvá od 7.30 h do 13.00 h a dotkne sa 500 domácností. Dôvodom odstávok bude geodetické zameranie podzemných káblov vysokého napätia.



Obyvateľov Klokočova (okres Čadca) sa dotkne odstávka elektriny v pondelok (7. 11.). Od 7.30 h do 17.30 h nebude mať k dispozícii elektrický prúd približne 1000 odberných miest. Prerušenie dodávky bude nevyhnutné na rekonštrukciu vedení vysokého a nízkeho napätia. Energetici využijú odstávku aj na revíziu a výruby porastov v ochrannom pásme distribučnej sústavy.



V mestskej časti Tomášová v Rimavskej Sobote vypnú elektrikári niekoľko ulíc vo štvrtok. Elektrina nepôjde od 7.30 h do 16.30 h približne na 700 odberných miestach. Príčinou odstávky bude revízia trafostanice.



"Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. Nielen z hľadiska technických možností, ale aj pre bezpečnosť elektrikárov," upozornil Gejdoš.



Cieľom prác, či už rekonštrukcií alebo údržby, je podľa neho zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. "Energetici urobia všetko pre to, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," doplnil. SSD v tejto súvislosti žiada dotknutých odberateľov o trpezlivosť a prípravu na obmedzenia.