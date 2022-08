Dôvera: Zmeny v prepoisťovaní sú kandidátom na byrokratický čin roka

Bratislava 5. augusta (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera nesúhlasí s viacerými plánovanými zmenami v rámci prepoisťovania. "Celá navrhovaná úprava je kandidátom na byrokratický čin roka a ide proti záujmom poistencov, pretože budú mať neplánované výdavky a s podaním prihlášky strávia zbytočný čas navyše," skonštatoval pre TASR riaditeľ úseku služieb poistencom Branislav Jendroľ.



Upozornil, že po novom by bolo treba k prihláške priložiť akceptačný list od zdravotnej poisťovne, z ktorej chce poistenec odísť. Návrh podľa neho výrazne obmedzuje právo osoby na prepoistenie a poistenca dostáva do pozície "rukojemníka". Zdôraznil, že je to účelové a ide to tiež proti digitalizácii.



Poisťovňa skritizovala, že po úprave legislatívy by už nábory nemohli robiť osoby zapísané v registri Národnej banky Slovenska (NBS). "Ľudia, ktorí sa najviac vzdelávajú, by ich už nemohli robiť, no tí, ktorí sa tomu nevenujú, áno," podotkol Jendroľ s tým, že je to v rozpore s ústavou.



Protiústavný je podľa Dôvery aj zámer maximálnej odmeny za poistenca. "Obmedzuje právo zamestnanca na mzdu za vykonanú prácu," upozornil Jendroľ. Poukázal, že zdravotná poisťovňa má určený balík peňazí na prevádzku. "Už tým je zalimitované, koľko peňazí môže použiť. Ak chce nejaká poisťovňa investovať viac peňazí do náboru a menej do administratívy, tak nech to robí," doplnil.



Z návrhu tiež podľa neho nie je jasné, čo sa rozumie pod kvalifikovaným elektronickým podpisom.



Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort zdravotníctva ňou chce minimalizovať podvodné prepoistenia.